Polestar 2: novas funcionalidades no som e no multimédia

Há novidades tecnológicas no Polestar 2: a berlina coupé ganha um processador mais rápido que otimiza o desempenho do sistema de infoentretenimento, e uma nova opção para sistema áudio da Bowers & Wilkins.

O processador Qualcomm Snapdragon permite velocidades de descarregamento mais rápidas para aplicações a bordo, tempos de resposta mais reduzidos e ecrã central mais reactivo para um desempenho geral mais fluido.

Opcional é o sistema de som da Bowers & Wilkins, composto por 14 altifalantes para uma potência total de 1.350 watts.

A distingui-lo está a tecnologia Tweeter-on-Top, para maior clareza e precisão, bem como altifalantes de médios Continuum, para uma experiência sonora envolvente.

A envolver as "colunas" estão detalhes exclusivos nas portas à frente, e uma malha de aço inoxidável nos painéis das portas traseiras.

A estas evoluções soma-se a estreia da cor Dune para a carroçaria, composta por um tom metalizado com acabamento em mica suave e com uma tonalidade arenosa.

A variante Performance recebe também novas jantes forjadas de cinco raios com 20 polegadas, com a insígnia escandinava a realçar que são as mais leves disponíveis neste modelo até à data.

A bordo, pode contar como opção com o pacote Plus, que inclui o novo revestimento MicroTech em Charcoal com pespontos contrastantes e decoração em Black Ash.

E, a rematar a evolução para o Polestar 2 está o novo pacote opcional Prime, a combinar os actuais Pilot, Plus e Climate, com os vidros laterais e traseiro a serem escurecidos.

O pacote Plus é proposto por 3.500 euros e o Prime por 5.800 euros, a somar aos 49.900 euros da versão Standard Range Single Motor que dá entrada à gama, com os seus 272 cv e 554 quilómetros de autonomia.

