Poderoso: ouça o ''ronco'do Porsche 911 GT3 a 320 km/hora na Alemanha

Como é que se porta um Porsche 911 GT3 da série 992 em plena aceleração num troço de uma auto-estrada alemã sem limite de velocidade?

Nada mal, como explicam os especialistas do canal holandês AutoTopNL do Toutube, sempre bem acompanhados pela poderosa banda sonora do escape.

Longe de ser um dos mais velozes do momento, o super desportivo tem todos os ingredientes para agradar aos puristas da velocidade.

Afinal, a alimentá-lo está um bloco atmosférico de 4.0 litros e seis cilindros de 510 cv às 8.400 rpm, e 470 Nm às 6.250.

Sendo um dos mais experimentados no mundo da competição automóvel, não deixa de ser assinalável o "conforto" que mantém acima dos 250 km/hora.

O velocímetro digital roçou os 320 km/hora que é a velocidade máxima do super carro, mantendo uma estabilidade e qualidade de condução assinaláveis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?