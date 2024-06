Piëch GT é o novo hiper desportivo do bisneto de Ferdinand Porsche

Há um novo hiper desportivo eléctrico para fazer frente ao Rimac Nevera: com mais de 1.000 cv de potência, o Piëch GT deverá chegar às estradas mundiais em 2028.

É a entrada em força da Piëch Automotive neste segmento exclusivo pelas mãos de Anton Piëch, filho do ex-presidente da Volkswagen, Ferdinand Piëch, e bisneto de Ferdinand Porsche.

Embora seja ainda um protótipo, está já definida a estratégia para produzir 2.000 unidades após o lançamento e por um preço superior a 200 mil euros.

A ficha técnica deste futuro coupé 2+2 é prometedora: 750 kW (1.020 cv) e 1.000 Nm à conta de dois motores eléctricos para uma velocidade de ponta de 300 km/hora.

Caso estes números não sejam suficientemente impressionantes, basta sublinhar os 2,6 segundos que demora a cumprir o sprint dos zero aos 100 km/hora.

A destacá-lo está o sistema de propulsão Dual2Drive, que distribui a "tarefa" de aceleração entre os dois motores independentes, cada um deles ligado a uma roda traseira por uma caixa de duas velocidades.

A construtora alemã sublinha que a autonomia não é sacrificada em prol do desempenho, à conta da tecnologia Track2Charge concebida internamente pela Piëch Automotive.

Significa que a bateria de 90 kWh oferece uma autonomia superior a 500 quilómetros, sendo recarregável de 20 a 80% em apenas 8:30 minutos.

A produção do hiper GT está prevista para 2028 com uma produção inicial de 2.000 exemplares, prevendo-se um aumento anual de 7.000 a 8.000 unidades até 2033.

Uma missão complexa do ponto de vista financeiro, com a insígnia germânica a sondar inúmeros investidores, nomeadamente do Médio Oriente, para que o "eléctrico" possa ver a luz do dia.

Recorde-se que em 2019 tinha sido revelado o protótipo Mark Zero GT no salão automóvel de Genebra mas sem que o modelo de produção alguma vez tenha subido à linha de montagem…

