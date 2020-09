Peugeot renovou o 3008. Saiba o que mudou

O Peugeot 3008 é um caso de sucesso na Europa desde que foi lançado, em 2016. Distinguido com o prémio de Carro do Ano 2017 em Portugal e também no velho continente, o SUV compacto da marca do leão já passou a barreira das 800 mil unidades produzidas e promete não abrandar, sobretudo agora que foi alvo da habitual renovação de meio ciclo de vida.

Num segmento cada vez mais competitivo, a marca francesa não perdeu tempo e reforçou o leque tecnológico do 3008 e deu-lhe uma imagem ainda mais estilizada.

Distinto e (ainda) mais agressivo

Lado a lado, é muito fácil distinguir este Peugeot 3008 do modelo antecessor e isso é algo que nem sempre aconteceu com os "restylings". A culpa é da nova assinatura luminosa, que tal como acontece com os modelos mais recentes da marca francesa - 208, 508 e 2008, ganhou duas longas garras na dianteira.

A grelha frontal também mudou e perdeu a moldura que a contornava, passando a estender-se até aos faróis, criando a ideia de que este modelo é mais largo. Tal como acontece no 208 ou no 508, também a identificação do modelo passa a surgir por cima do capot.

Na traseira, as evoluções são menos notórias, mas existem. Destacam-se as novas ópticas Full LED e as garras com efeito 3D. De perfil, as jantes "São Francisco" de 19’’ também são novidade, sobretudo porque apresentam um acabamento em diamante para quem optar pelo nível de equipamento GT Pack.

Habitáculo mais tecnológico

No habitáculo, o destaque continua a ir para o Peugeot i-Cockpit, agora com 12,3’’ e com muito mais contraste. Ao centro, a definição do ecrã de 10’’ também foi melhorada. Logo abaixo do ecrã de info-entretenimento surgem sete lâminas que dão acesso rápido às principais funções do sistema. Porém, nas versões HYBRID e HYBRID4 existem uma oitava tecla que permite aceder às funcionalidades eléctricas.

Ao centro, e nas versões equipadas com caixa automática EAT8, passamos a encontrar um selector de modos de condução que nos permite alternar entre os três modos disponíveis: Normal, Sport e Eco. Nas versões HYBRID o modo Eco é substituído por um mais sugestivo Electric, sendo que nas variantes HYBRID4 há ainda um modo 4WD.

Também no capítulo das ajudas à condução se registam muitas novidades, com destaque para o sistema de visão noturna e para o controlo de velocidade adaptativo com função Start & Stop (só nas versões de caixa automática). O sistema de travagem automática é agora capaz de detectar peões e ciclistas - de dia e de noite - entre os 5 aos 140 km/h.

Oferecido com tecnologia Mirror Screen, o novo Peugeot 3008 conta com Apple CarPlay e Android Auto, isto já para não falar de uma zona para carregamento sem fios do smartphone.

Fruto da parceria entre a Peugeot e a FOCAL, este novo 3008 pode ser equipado com um sistema de áudio premium com 515 W de potência e com altifalantes com um acabamento em bronze.

Neste capítulo, nada de novo, já que as motorizações disponíveis - térmicas e híbridas plug-in - transitam do modelo anterior para esta versão renovada.

O 3008 conta com uma versão 1.2 PureTech a gasolina com 130 cv e com um bloco 1.5 BlueHDI a gasóleo também com 130 cv. Ambas as versões estão disponíveis com caixa manual de seis velocidades e com uma transmissão automática de oito relações.

Já as propostas híbridas dividem-se em duas opções: HYBRID 225 e-EAT8 e HYBRID4 300 e-EAT8. O primeiro junta o 1.6 PureTech de 180 cv a um motor eléctrico de 110 cv, oferecendo uma potência combinada de 225 cv. Já o segundo junta um 1.6 PureTech de 200 cv com dois motores eléctricos - 110 cv (à frente) e 112 cv (atrás), para uma potência total de 300 cv e tracção às quatro rodas.

Comum a ambas as versões é a bateria de 13,2 kWh e a suspensão traseira independente. O HYBRID oferece uma autonomia em modo totalmente eléctrico de 56 quilómetros. Já a variante HYBRID4 garante uma autonomia de 59 quilómetros.

Quando chega e quanto vai custar?

A Peugeot ainda não divulgou os preços do renovado 3008, mas já fez saber que a chegada ao mercado vai acontecer ainda este ano.