Peugeot 5008 chega em Setembro aos concessionários

Os preços e a abertura de reservas já estão anunciados desde Junho mas só no final deste Setembro começam a chegar os primeiros exemplares do SUV de sete lugares aos concessionários nacionais.

Construído sobre a plataforma STLA Medium da Stellantis, o novo Peugeot 5008 é proposto nas variantes 100% eléctrica, micro híbrida e híbrida plug-in.

A primeira opção, baptizada como e-5008, comporta um propulsor de 157 kW (213 cv) e 345 Nm, mas são os 502 quilómetros de autonomia dados pela bateria de 73 kWh a serem o principal cartão de visita.

Para o início de 2025 chega a variante 230 Long Range (231 cv e 345 Nm), com 668 quilómetros entre carregamentos, ficando por saber quando chega o 320 Dual Motor 4WD (326 cv e 511 Nm) para distâncias até 500 quilómetros.

Já nas versões electrificadas, o Peugeot é proposto na versão Hybrid 136 com tecnologia de 48 volts, chegando até ao final do ano o Plug-In Hybrid 195, com autonomia eléctrica até 82 quilómetros.

Como em todos os 100% eléctricos da marca do leão, o e-5008 tem garantia Allure Care (oito anos ou 160 mil quilómetros) para o motor, carregador e transmissão, assim como para os principais componentes eléctricos e mecânicos do SUV.

