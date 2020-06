Peugeot 308 renova-se e ganha i-Cockpit 100% digital

O Peugeot 308 renovou-se na sua "Colecção 2020" e recebeu um conjunto de actualizações que lhe prometem dar mais argumentos para se manter competitivo no segmento C.

No exterior, destaca-se a nova cor "Azul Vertigo" e os dois novos modelos de jantes em alumínio. No nível de equipamento Allure, as jantes de 16 polegadas adoptar um acabamento diamante opcional, sendo que em opção passam a estar disponíveis jantes de 17’’.

As versões topo de gama podem ser equipadas com o Black pack, que acrescenta vários detalhes em preto brilhante, tais como a grelha (e o leão) dianteira, molduras dos indicadores de direcção e dos faróis de nevoeiro, embelezadores dos vidros laterais, jantes de 18’’ e as barras de tejadilho na versão SW (carrinha).

Já no interior, o destaque vai para a introdução de um i-Cockpit totalmente digital, composto por um ecrã de 10 polegadas, que já conta com o mesmo desenho que a marca francesa introduziu no 208 e 2008. Ao centro, o ecrã táctil adoptou um acabamento glossy, tal como as últimas gerações de smartphones, e conta com a funcionalidade Mirros Screen, permitindo assim reproduzir o ecrã do telemóvel no ecrã central do carro.

Também no capítulo das ajudas à condução o Peugeot 308 continua a dar cartas, estando disponível com sistemas como "Regulador de velocidade adaptativo com função Stop", "Travagem automática de emergência", "Alerta activo de transposição involuntária da faixa" e "Sistema activo de vigilância do ângulo morto".

Quanto aos motores, o 308 conta com propostas a gasolina e Diesel, com emissões de CO2 desde 95 g/km.