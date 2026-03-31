A estreia nacional está agendada para a segunda semana de Abril mas o Alpine A390 antecipa-se esta terça-feira com o lançamento dos preços da gama e a abertura das encomendas no nosso país.

Pelo gozo da condução desportiva: Alpine A390 abre encomendas

Segundo "eléctrico" saído da Dream Garage alpina após o A290, o SUV coupé em modo fastback assume os mesmos princípios estilísticos do protótipo com a forma duma gota de água para conseguir o melhor efeito aerodinâmico.

As dimensões generosas que oferece são igualmente inéditas num Alpine: são 4,62 metros de comprimento por 1,89 de largura, com a altura a fixar-se nos 1,53 metros.

Ambiente de competição

Com a ênfase colocada no prazer de condução, assume o perfeito equilíbrio entre o cockpit dum carro de competição, mesmo se é praticamente igual ao dos Renault Rafale, Austral e Scénic, com um lounge premium de alta tecnologia.

Pele Nappa e tecido em Alcantara a cobrir os painéis das portas e a estofar os bancos desportivos Sabelt, que também podem ser baquet, dão o tom num habitáculo espaçoso como permitem os 2,71 metros que separam os dois eixos.

A principal inovação deste A390 está nos seus três motores eléctricos, com o primeiro montado no eixo dianteiro e os dois restantes no traseiro para a tracção integral.

Podem seleccionar-se cinco modos de condução – Perso, Save, Normal, Sport e Track –, com os últimos três a terem diferentes definições na vectorização activa do binário, e dos controlos electrónicos de estabilidade e de tracção.

Somam-se ainda a suspensão concebida com batentes hidráulicos e a relação precisa da direcção para o melhor comportamento dinâmico, sendo a travagem assegurada por discos com 365 mm de diâmetro com pinças de seis êmbolos.

GT divertido…

A dar corpo à gama está o Alpine A390 GT, com os três propulsores a assegurarem 295 kW (401 cv) e 650 Nm às quatro rodas que lhe permitem cumprir os zero aos 100 km/hora em 4,8 segundos para uma velocidade máxima de 200 km/hora.

A bateria de 89 kWh líquidos "promete" uma autonomia combinada até 557 quilómetros, sendo recarregável até 190 kW em corrente contínua.

De série equipa com uma bomba de calor e um carregador bidireccional de 11 kW, sendo opcional o de 22 kW contando ainda com a opção Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos eléctricos e electrónicos.

O topo de gama é assumido pelo Alpine A390 GTS, com os 345 kW (469 cv) e 808 Nm que os três motores debitam a acelerarem-no em 3,9 segundos dos zero aos 100 km/hora; a velocidade de ponta está tabelada nos 220 km/hora.

O mesmo acumulador de 89 kWh permite percorrer até 503 quilómetros com uma única carga, para depois ser recarregado a 190 kW DC, ou a 11 ou 22 kW AC.

… e GTS assombroso

Jantes Snowflake de 21 polegadas, forjadas em liga leve com acabamento em preto brilhante para pneus Michelin Pilot Sport 4S, dão o necessário impacto visual, estando escondidas atrás das rodas dianteiras pinças de travão monobloco com seis pistões.

O pacote Driving com assistência à centralização na via, à paragem de emergência e ao estacionamento "mãos livres" faz parte do equipamento de origem.

Incluído está igualmente o sistema Telemetrics Expert da Alpine que, através de várias instruções, "explica" ao condutor como aproveitar ao máximo a agilidade e o desempenho do A390 GTS.

A aplicação móvel permite monitorizar, em tempo real, os tempos por volta e as forças G laterais, assim como a aceleração, travagem, distribuição do binário e temperaturas para uma melhor experiência ao volante.

O Alpine A390 GT começa nos 67.500 euros antes das devidas personalizações, com o A390 GTS a elevar a fasquia a partir dos 78 mil euros.

Texto: P.R.S.

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