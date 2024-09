Opel Movano estreia solução a hidrogénio com 500 km de autonomia

É a mais recente aposta da marca do relâmpago para a área profissional: a Movano Hydrogen celebra a estreia mundial no IAA Transportation que esta segunda-feira abriu as portas em Hannover.

"Pela primeira vez, oferecemos o maior membro da família VCL como um eléctrico equipado com pilha de combustível de hidrogénio", sublinhou Florian Huettl, director executivo da Opel Automobile.

Com uma autonomia superior a 500 quilómetros, com reabastecimentos a hidrogénio em menos de cinco minutos, equipa um motor eléctrico de 110 kW (150 cv) e 410 Nm.

A bateria de iões de lítio de 11 kWh apoia no arranque ou nas fases de aceleração, com o sistema de travagem a recuperar energia através do propulsor, que passa a funcionar como gerador.

Com uma capacidade de carga até 17 metros cúbicos, à semelhança das variantes a gasóleo e 100% eléctrica, é também um dos primeiros modelos da sua classe a propor condução autónoma de nível 2.

"O novo Movano tem tudo o que é necessário para satisfazer as exigências dos nossos clientes", continuou Huettl, "mesmo que precisem de transportar um Rocks Electric".

Mais eléctricos do que nunca

Revelado dentro do compartimento de carga da Movano Hydrogen, o quadriciclo eléctrico é outro dos destaques do pavilhão da insígnia germânica, r

Novidade é o kit Kargo que o equipa, de maneira a oferecer um volume de carga adicional modular e divisível, transformando-o rapidamente num prático veículo da pequena distribuição.

Já o novo Combo Electric é exemplar nas inovações "transferidas" dos ligeiros de passageiros para o mercado dos veículos comerciais.

À frente mantém-se o característico rosto Opel Vizor, agora complementado com faróis adaptativos Matrix LED Intelli-Lux que previne o encadeamento.

Já disponível no nosso país a partir de 28.972 euros (+ IVA), alarga a autonomia para 354 quilómetros quando o antecessor oferecia quase 80 quilómetros a menos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?