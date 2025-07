Opel Mokka ganha músculo com GSE de 280 cv

Já não era fácil decidir entre Alfa Romeo Junior Elettrica 280 Veloce, Abarth 600e Scorpionissima, Lancia Ypsilon HF e o futuro Peugeot E-208 GTi para delirar em modo electro-desportivo.

Pois a escolha vai ficar ainda mais complicada com a chegada em breve do novíssimo Opel Mokka GSE, apoiado na mesma ficha técnica daquele modelos que integram o universo da Stellantis.

A suportá-lo está o conhecido motor eléctrico de 207 kW (281 cv) e 345 Nm, capaz de levá-lo em 5,9 segundos dos zero aos100 km/hora, com a velocidade máxima a bater nos 200 km/hora quando activado o modo Sport.

E, a refinar o comportamento dinâmico está o mesmo diferencial autoblocante Torsen de múltiplas embraiagens que equipa o actual GSE Rally, bem como um chassis com eixos especialmente concebidos e novos amortecedores hidráulicos duplos.

Também os componentes de alta tensão, como o motor, o inversor, a bateria ou a cablagem provêm daquele modelo de competição, enquanto o sistema de direção, o chassis e os travões foram concebidos para serem particularmente desportivos.

Ao conservar a mesma bateria de 54 kWh dos seus "primos", o peso do crossover fica abaixo dos 1.600 quilos, ficando apenas por saber a autonomia mas que não deverá divergir muito dos 330 quilómetros médios que os seus "primos" da Stellantis oferecem.

Estética própria

Além das especificações técnicas, este GSE distingue-se do Mokka convencional pelos detalhes estéticos, logo patentes por fora no pára-choques frontal e no difusor inspirados no modelo de rali.

Há também jantes exclusivas em liga leve com 20 polegadas, "calçadas" com pneus Michelin Pilot Sport EV 225/40, com o amarelo das pinças de travão e as marcações GSE em preto e amarelo a realçarem a raça do crossover.

A bordo, reina a Alcantara nos revestimentos e nos estofos dos bancos desportivos, que são específicos desta proposta, com os tons em preto, cinzento, branco e o amarelo a serem predominantes.

Há também um novo volante desportivo com acabamento achatado em cima e em baixo, e pedais de alumínio, a acompanharem a resposta mais directa que proporciona o sistema de direcção desenvolvido de raiz.

Os dados necessários à condução são expostos no painel de instrumentos multipersonalizável de dez polegadas, enquanto o ecrã multimédia com a mesma diagonal exibe as forças G, os valores de aceleração e o estado da bateria, entre outras informações.

Aberto o apetite, falta só a marca do relâmpago anunciar a estreia mundial do Mokka GSE, sem esquecer quando chegará aos concessionários e por que valores.

