É a principal novidade que a Opel irá lançar no início do próximo ano. O Mokka vai ganhar uma versão 100% eléctrica na segunda geração que a marca alemã está já a desenvolver.

Ainda escondido sob camuflagem, o compacto electrificado, que abre a gama com variantes equipadas com motores de combustão, está já na fase final de testes antes de entrar na linha de produção no Outono.

Opel Mokka eléctrico chega no início de 2021

E são inúmeras as novidades que o Mokka propõe, a começar pela nova linguagem estilística, bem dentro da linha do novo Opel Corsa.

Pequeno e robusto, para uma condução ainda mais eficaz dentro da cidade, o pequeno SUV promete criar um impacto distinto com quem quer que se cruze.

Como já é visível na primeira imagem "oficial", o ‘crossover’ apresenta um ‘design’ robusto, visível nas saliências à frente e atrás, reforçado pela linha descendente do tejadilho sobre a porta da bagageira.

Dentro do habitáculo, é prometido um interior totalmente digitalizado com um visual moderno e progressivo.

Em termos de especificações técnicas, a Opel não abre o jogo, mas é previsível que o Mokka seja construído sobre a plataforma CMP desenvolvida pelo grupo PSA.

É sobre essa base que assentam as novas gerações do Opel Corsa, DS3 Crossback e Peugeot 208 e 2008.

Quanto à motorização electrificada, assim como aos propulsores térmicos, também nada se sabe

Não será uma surpresa, no entanto, se ganhasse o motor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 260 Nm que equipa o Corsa-e, com uma bateria de 50 kWh para uma autonomia de 330 quilómetros