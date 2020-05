O Opel Mokka X que conhecemos está quase a sair de cena, depois de um comportamento muito interessante no mercado europeu, e vai dar lugar a uma nova geração, que perde o "X" e passa a chamar-se apenas Mokka.

Ao contrário do modelo da geração actual, o novo Mokka passa a assentar na plataforma CMP (Common Modular Platform) do grupo PSA, a mesma que já conhecemos do DS3 Crossback, que já está no mercado com versões de motor a combustão e com uma variante totalmente eléctrica, denominada E-Tense.

Com chegada prevista para o início do próximo ano, o Opel Mokka vai contar com versões a gasolina e Diesel: no campo dos gasolina estará disponível um bloco 1.2 Turbo com 100 cv, ao passo que nos Diesel a oferta será centrada num bloco 1.5 Turbo de quatro cilindros com 160 cv.

A nova plataforma da PSA não só permitiu à Opel um "corte" de cerca de 120 quilos, por comparação com o Mokka X, como também abre as portas à electrificação deste modelo, que ganhará uma versão totalmente eléctrica denominada Mokka-e, equipada com um motor eléctrico que produz o equivalente a 136 cv e com uma bateria de 50 kWh que promete uma autonomia superior a 300 quilómetros.

Quanto à imagem, e apesar das imagens divulgadas pela Opel ainda mostrarem um Mokka totalmente camuflado, já se sabe que terá elementos inspirados no protótipo GT X Experimental, ainda que a linguagem de estilo seja a mesma do novo Opel Corsa.



Jürgen Klopp já conduziu o novo Mokka

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool e embaixador da Opel, já conheceu o novo Opel Mokka e mostrou-se impressionado com o primeiro test drive: "Um super automóvel. É um divertimento", disse o técnico alemão.

Opel Mokka chega no início do próximo ano