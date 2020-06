Novos Audi RS 5 Sportback e Coupé já têm preços para Portugal

Os renovados Audi RS 5 Sportback e Coupé assumiram a nova linguagem de design RS, já presente nos modelos RS 6 Avant e RS 7 Sportback, e viram a dinâmica ainda mais apurada.

O coração destes dois modelos continua a ser o motor V6 TFSI biturbo de 2,9 litros que produz 450 cv de potência e um binário máximo de 600 Nm, disponível entre as 1900 e as 5000 rpm. Estes valores permitem uma aceleração dos 0 aos 100 km7h em 3,9 segundos e uma velocidade máxima de 250 km/h, limite que pode ser levantado até aos 280 km/h com o pacote opcional "Dynamic RS".

A potência é distribuída entre o eixo dianteiro e traseiro na proporção 40:60, sendo que o diferencial central pode enviar até 70% para a frente ou até 85% para trás. Na lista de opcionais há um diferencial desportivo que permite repartir, de forma activa, o binário entre as rodas do eixo traseiro, aumentando ainda mais os argumentos dinâmicos dos novos RS 5.

Neste capítulo, importa ainda dizer que os RS 5 podem equipar, opcionalmente, uma suspensão desportiva RS com Dynamic Ride Control (DRC), que inclui amortecedores ajustáveis em três estágios.

De série, a direcção é progressiva, mas pode ser dinâmica em opção. Quanto ao sistema Audi drive select, conta com dois novos modos RS com configuração individual, sendo que podem ser controlados directamente através do botão "RS Mode" no volante.

Também de série são os travões em aço com diâmetro de 375 mm à frente e 330 mm atrás. Mas para quem procura algo mais, a Audi propõe travões cerâmicos em fibra de carbono com maxilas fixas de seis pistões e discos de travão perfurados no eixo dianteiro, com um diâmetro de 4000 mm. Neste caso, as pinças dos travões podem ser pintadas de vermelho ou azul.

Imagem fiel à sua genética

O novo Audi RS 5, seja na versão clássica de duas portas ou na configuração Sportback de cinco portas, mantêm-se fiel à sua genética e dá continuidade ao carácter desportivo das versões anteriores.

O capot comprido continua a ser uma das imagens de marca do RS 5, que mantém a enorme distância entre-eixos e as curtas distâncias entre o centro da roda e as extremidades, característica que ajuda a sublinhar a presença desportiva do modelo.

A nova grelha Singleframe hexagonal (em preto) é bastante mais larga e maior, por comparação com o A5, e conta com três pequenas entradas de ar que lembram o clássico Audi Sport quattro de 1984.

Na traseira, destaca-se o enorme difusor aerodinâmico, as saídas cromadas ovalizadas do sistema de escape RS e claro, o spoiler preto, que pode ser, em opção, em fibra de carbono.

Outra das novidades são as jantes de 20 polegadas e as duas novas cores, azul Turbo e vermelho Tango. O RS 5 Coupé pode ainda contar com um tejadilho em fibra de carbono que permite poupar cerca de 4 quilos.

Os novos Audi RS 5 também se renovaram por dentro e contam agora com um volante desportivo multifunções em couro, bancos RS (com pespontos de contraste e encostos de cabeça integrados), um sistema de luz ambiente (opcional) e um novo ecrã central táctil de 10,1’’.

Para este ecrã, a Audi promete uma estrutura de menu muito simples, tal com num smartphone, e talvez por isso tenha optado por eliminar o comando rotativo da consola, que deu lugar aos comandos de voz optimizados.

A fazer equipa com este ecrã está um painel de instrumentos digital de 12,3’’, que conta com menus específicos que privilegiam as informações do motor.

Quando chegam?

Os novos Audi RS 5 Coupé e RS 5 Sportback chegam a Portugal esta Primavera e têm preços a começar nos 115.342 euros para a versão Coupé e nos 115.427 euros para a variante Sportback.