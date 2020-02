Novo Volkswagen Touareg R é híbrido com 462 cv

A Volkswagen vai mostrar no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, o mais potente de todos os Touareg. Falamos da versão "R", com mecânica híbrida plug-in de 462 cv, deixando para trás os 421 cv do Touareg V8 TDI.

Para conseguir estes números, o Touareg R combina um motor V6 TSI com 2.9 litros (a gasolina) e 340 cv com um propulsor eléctrico de 136 cv. O resultado é uma potência combinada de 462 cv e um binário máximo de 700 Nm, um número impressionante mas bem abaixo dos 900 Nm do Touareg com V8 diesel.

Mas uma vez que se trata de um híbrido - este é o primeiro Volkswagen "R" electrificado - é obrigatório falar na bateria que lhe serve de base, uma unidade de iões de lítio com 14,1 kWh de capacidade, posicionada por baixo do piso da bagageira, e que permite que este SUV se desloque em modo 100% eléctrico (E-Mode), ainda que a marca alemã não avance a autonomia eléctrica do modelo.

Certo, para já, é que este modo só funciona até aos 140 km/h, a partir daí o V6 TSI "acorda para a vida" e assume as despesas, levando este Touareg R até aos 250 km/h de velocidade máxima, um limite definido pela própria VW.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa velocidades de oito velocidades e é possível bloquear o diferencial traseiro, sendo que o eixo dianteiro pode receber até 70% da força e o eixo traseiro 80%.

Isto quer dizer que podemos levar o Touareg R para fora de estrada, apesar das jantes enormes (podem ir até às 22’’). Ainda assim, há dois modos de condução específicos para "maus caminhos": Offroad e Snow. A estes juntam-se os tradicionais Eco, Comfort, Normal, Sport e Individual.

Mas se quiser apostar na aventura, então o melhor mesmo é subscrever um pacote de equipamento opcional para fora de estrada que lhe dará dois modos de condução adicionais (Gravel e Sand) e placas de protecção inferiores.

Quanto à imagem, este Touareg R destaca-se pelas jantes pretas e pela cor exclusiva da carroçaria, denominada Lapiz Blue. Para contrastar com este azul eléctrico a VW optou por pintar outros elementos em preto. Além das jantes, também encontramos esse acabamento na grelha dianteira, na moldura das janelas, nas entradas de ar dianteiras e nos grupos ópticos traseiros.

Dentro do habitáculo, e além do logotipo "R" que também encontramos no exterior, encontramos bancos em pele, um volante aquecido e com patilhas integradas e claro, vários elementos cromados que contrastam com o sistema de iluminação ambiente.

Tal como acontece nas restantes versões deste SUV, ao centro encontramos um ecrã multimédia que pode ter até 15 polegadas. Já o painel de instrumentos digital tem 12’’.

Quando chega?

Com apresentação pública marcada para o Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, que abre as portas na próxima semana, o Touareg R ainda não tem data de previsão de chegada ao mercado.