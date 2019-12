Novo Jaguar F-Type apresentado com a ajuda da Hot Wheels

A Jaguar apresentou o renovado F-Type mas decidiu fazê-lo de uma forma totalmente inesperada: fê-lo com com um modelo à escala 1:64 que desafiou os limites da gravidade numa pista Hot Wheels com 232 metros de comprimento.

Instalada no novo centro de design da marca britânica, que o AQUELA MÁQUINA já foi conhecer, esta pista conta com 25 loops, três saltos fantásticos e com 44 curvas apertadas. Foi este o cenário escolhido para testar o novo F-Type, que durante este "exercício" chegou aos 480 km/h de velocidade máxima (ver vídeo).

Jaguar F-Type apresentado em pista de 232 metros da Hot Wheels

Mas se este modelo à escala depende unicamente da gravidade para acelerar, o modelo real chega ao mercado com uma gama de motores a combustão formado por um bloco de quatro cilindros com 300 cv de potência e com dois motores V8 sobrealimentados com 450 e 575 cv, respectivamente.

Adeus ao V6

O motor V6 que já conhecíamos da gama despede-se do continente europeu, mas em contrapartida a versão mais potente da gama, a "R", ganhou 25 cv e passou a produzir uns impressionantes 575 cv de potência.

Tal como acontece com todas as motorizações disponíveis, a versão mais potente deste bloco de oito cilindros está associada a uma caixa sequencial de oito velocidades Quickshift, ainda que só esteja disponível com tracção integral, ao contrário das versões com 450 cv e 300 cv, que também estão disponíveis com tracção às rodas traseiras.

No que ao rendimento diz respeito, a versão com o motor 2.0 litros de 300 cv será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos e tem uma velocidade máxima fixada nos 250 km/h. Já a versão intermédia, equipada com um bloco V8 de 450 cv, chega aos 285 km/h e precisa de 4,6 segundos para cumprir o exercício dos 0 aos 100 km/h.

Por fim, a versão mais potente da gama, com 575 cv, chega aos 300 km/h de velocidade máxima e será capaz de ir dos 0 aos 100 km/h em menos de 4 segundos, mais concretamente em 3,7 segundos.

Imagem mudou… pouco

Quanto à imagem, registam-se mudanças mínimas. Ainda assim, as principais alterações surgem na dianteira, que ganhou novos faróis horizontais, uma grelha de maiores dimensões, um capot mais comprido e um pára-choques redesenhado.

Na traseira destacam-se apenas as alterações feitas ao local onde se posiciona a matrícula e ao difusor. Os grupos ópticos também ganharam uma nova assinatura, mas as mudanças são muito ligeiras.

No interior também pouco ou nada mudou, mesmo que seja notório um reforço da oferta tecnológica e da qualidade dos materiais. Destaca-se o novo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e o ecrã central de 10 polegadas que serve de terminal para o sistema de infotainment.





Novo Jaguar F-Type apresentado com a ajuda da Hot Wheels

Já disponível para encomenda

O novo Jaguar F-Type já está disponível para encomenda e chega a Portugal em Março do próximo ano. Os preços da versão Coupé começam nos 81.716 euros e vão até aos 169.868 euros da variante mais potente da gama, a R.

Já a versão descapotável começa nos 89.189 euros e vai até aos 176.573 euros da versão R com 575 cv.



Tabela de preços completa para Portugal:

Versão Potência (cv) Emissões de CO 2 (g/km) Preço (euros) F-Type Convertible 2.0 Standard RWD 300 221 89 189,95 2.0 R-Dynamic RWD 300 221 92 239,79 2.0 First Edition RWD 300 221 103 246,30 5.0 V8 R-Dynamic RWD 450 246 142 638,57 5.0 V8 First Edition RWD 450 246 151 608,74 5.0 V8 R-Dynamic AWD 450 252 149 943,25 5.0 V8 First Edition AWD 450 252 159 232,69 5.0 V8 R AWD 575 243 176 573,33 F-Type Coupe 2.0 Standard RWD 300 220 81 716,69 2.0 R-Dynamic RWD 300 220 84 767,53 2.0 First Edition RWD 300 220 96 526,61 5.0 V8 R-Dynamic RWD 450 246 135 161,29 5.0 V8 First Edition RWD 450 246 144 627,64 5.0 V8 R-Dynamic AWD 450 253 143 013,91 5.0 V8 First Edition AWD 450 253 152 937,60 5.0 V8 R AWD 575 243 169 868,35



