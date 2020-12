Novo DS4 chega em 2021 com imagem atlética para fazer frente ao Mercedes Classe A

A DS revelou esta quarta-feira os primeiros detalhes do DS4, um hatchback que será apresentado na totalidade no início de 2021 e que será produzido na fábrica da Opel em Rüsselsheim, na Alemanha.

Desenvolvido sobre a base EMP2 do grupo PSA, que lhe permite receber motorizações Diesel, gasolina e híbridas, o DS4 será um modelo compacto premium que terá a mira apontada a rivais como o Mercedes-Benz Classe A, BMW Série 1 e Audi A3.

Entre as várias motorizações com que vai contar, destaca-se o sistema híbrido plug-in de 225 cv que já conhecemos do Peugeot 3008 Hybrid. Esta motorização, que conta apenas com tracção dianteira, junta um motor de quatro cilindros turbo a gasolina com 180 cv, um motor eléctrico de 110 cv e uma caixa automática de oito velocidades.

De acordo com a marca francesa, o DS4 E-Tense terá uma autonomia totalmente eléctrica superior a 50 quilómetros (WLTP).

Imagem atlética

Segundo a DS, a nova plataforma modular do Grupo PSA permitiu criar um modelo com proporções sem precedentes, com uma silhueta muito atlética e com uma linha de tejadilho muito baixa, bem ao estilo coupé.

A assinatura luminosa, formada por três segmentos de LED, terá vários pontos em comum com os restantes modelos da marca gaulesa, ao contrário da direcção e da suspensão, que serão totalmente novos.

Dentro do habitáculo, a DS promete um habitáculo em tudo semelhante ao que já conhecemos do DS3 Crossback e do DS7 Crossback.

A tecnologia será um dos grandes trunfos deste modelo, que estreia um novo sistema de info-entretenimento mais focado na personalização, denominado Iris System. Destaque ainda para o novo sistema de head-up display, com realidade aumentada, que promete fazer com que o condutor tire os olhos da estrada menos vezes.

Conforto e segurança

O DS4 será o primeiro modelo da marca francesa a contar com uma nova geração de sistemas de assistência à condução, que permite funções de condução autónoma de nível 2, tais como ultrapassagem semi-autónoma, sistema de alinhamento ao centro da faixa e ajuste de velocidade automático em cruzamentos.

No capítulo do conforto, atributo que sempre acompanhou os automóveis da DS, o novo DS4 também promete fortes evoluções, muito por culpa do sistema Active Scan Suspension, que recorre a câmaras para adaptar a afinação da suspensão em conformidade com o estado do piso que está pela frente.