Novo Classe T da Mercedes já tem data de estreia

A data está definida: é a 26 de Abril que a Mercedes revela o novo Classe T no seu canal virtual, uma opção para quem precisa de um modelo compacto com muito espaço a bordo.

A imagem solitária agora apresentada mostra a grelha e os faróis familiares do monovolume mas com uma estética bem diferente do Mercedes EQT Concept eléctrico.

Um design desportivo e emocional é aliado a um interior espaçoso e modular, com portas deslizantes práticas e amplos recursos de conectividade, e tecnologias de segurança e apoio à condução.

As motorizações que irão equipar o novo Classe T só no dia da apresentação serão conhecidas mas deverão oferecer com uma variedade alargada de motores a gasolina e gasóleo, sem esquecer opções híbridas.

