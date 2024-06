Novo BMW X3 já ''fugiu'' para as redes sociais

A estreia oficial deverá acontecer neste mês de Junho mas já há uma fotografia "pirata" do novo BMW X3 a circular pelas redes sociais, exibindo um SAV com linhas mais suaves e muito menos esculpidas.

Primeiro ponto a assinalar nesta quarta geração é a grelha frontal, que, mesmo não sendo tão grande como em outras propostas da insígnia alemã, mantém-se dominante sobre a área frontal.

Numa concepção em tudo semelhante à que equipa o poderoso BMW XM, a diferença está mesmo nas barras diagonais a entrelaçarem-se com as tradicionais ripas.

O chassis recebeu alterações importantes, com a suspensão adaptativa a gerir a firmeza do amortecimento segundo o modo de condução seleccionado e as condições do piso.

O Sports Activity Vehicle (SAV) também beneficia de novas molas de suspensão, barras estabilizadoras mais rígidas e diferencial de deslizamento limitado para melhor estabilidade e "colagem" ao alcatrão.

Já na quarta geração, o BMW X3 terá opções motrizes de combustão interna, a gasolina e a gasóleo, com e sem electrificação, assim como híbridos plug-in com autonomias a superarem os 80 quilómetros.

