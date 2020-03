Nova Audi RS4 Avant já está disponível em Portugal. Saiba o preço!

A quinta geração da nova Audi RS4 Avant já chegou a Portugal e apresenta-se mais eficiente do que nunca, mesmo sem perder as características que fizeram dela uma sucessora directa da Audi RS2, a carrinha diabólica que começou a tradição de modelos RS na marca de Ingolstadt.

Com muitas novidades visuais, a começar numa dianteira totalmente redesenhada - com uma nova grelha Singleframe - com um pára-choques específico RS, passando por um difusor duplo na traseira e terminando nas duas enormes saídas de escape ovais, a Audi RS4 Avant 2020 estreia nova consola central no interior, um ecrã central multimédia (touch) de 10,1’’ e ainda o Audi Virtual Cockpit com display RS.

Mas se a imagem evoluiu, acredite que a mecânica a acompanhou. O motor V6 TFSI de 2,9 litros com 450 cv (entre as 5700 e as 6700 rpm) e 600 Nm de binário máximo (entre as 1900 e as 5000 rpm) mantém os números da geração anterior, mas está 17% mais eficiente, com a Audi a reclamar um consumo combinado de 9,6 l/100 km e 218 g/km de emissões de CO2 combinadas, de acordo com o ciclo WLTP.

Mas apesar de mais "poupado", este bloco de seis cilindros continua a ser capaz de "empurrar" esta carrinha desportiva dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,1 segundos, antes de continua a acelerar até aos 250 km/h, o tradicional limite electrónico definido pela própria marca. Contudo, quem optar pelo pack Dynamic RS verá a velocidade de ponta subir até aos 280 km/h.

Para os condutores mais exigentes a Audi disponibiliza, de forma opcional, o pacote dinâmico RS com vários elementos específicos, entre eles a suspensão desportiva RS Sport Plus com Dynamic Control Ride, que conta com amortecedores ajustáveis em três níveis.

A isto ainda se somam travões carbocerâmicos RS - de 400 mm à frente - com maxilas em cinzento, vermelho ou azul. Os discos de série - ventilados e perfurados de 375 mm e 330 mm - podem ser pintados opcionalmente Eem vermelho.

Ideal para famílias mais apressadas, a nova Audi RS4 Avant 2020 já está à venda em Portugal por um preço que arranca nos 112.388 euros.