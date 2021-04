Nissan Ariya nos testes finais antes de entrar em produção

Quase a entrar na linha de montagem, o Nissan Ariya está a ser sujeito aos ensaios dinâmicos finais na pista de testes de Hokkaido.

O "eléctrico" da marca japonesa tem sido testado sob o gelo e a neve, e em todos os tipos de estradas e de pisos em que ele poderá ser conduzido.

Proposto com quatro tipos de motorizações, a entrada na gama Ariya faz-se com a versão equipada com a bateria de 65 kWh, a alimentar o motor eléctrico de 281 cv e 300 Nm ligado às rodas traseiras.

Segue-se a variante com a bateria de 90 kWh e 242 cv, mantendo-se o mesmo binário e a tracção ao eixo posterior.

Duas variantes com tracção integral também estarão disponíveis, com a primeira a equipar-se com a bateria de 65 kWh, para uma potência de 340 cv e um binário de 560 Nm.

O topo de gama incorpora a bateria de 90 kWh, a alimentar os dois motores eléctricos de 395 cv e 560 Nm. Com a velocidade limitada a 200 km/hora, a versão mais potente completa 5,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

