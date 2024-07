É o regresso da Nismo às estradas europeias mas agora em modo muito mais silencioso: a assinalar os 40 anos da divisão desportiva da Nissan está um Ariya devidamente preparado para as melhores emoções eléctricas.

Nismo celebra 40 anos em ''silêncio'' eléctrico com Nissan Ariya

O SUV recebe uma pintura bicolor em preto e cinza antracite, com uma faixa a vermelho a rodear toda a área inferior da carroçaria, e ganha apêndices aerodinâmicos para reduzir o atrito e aumentar a força descendente.

A frente ostenta um divisor plástico em negro laqueado, com o conjunto a ser realçado por novas jantes em liga leve de 20 polegadas em preto.

Atrás, um pequena asa adorna a porta da bagageira a toda a largura, a complementar o spoiler que dá continuidade ao tejadilho, com o difusor lacado preto a integrar ao meio a terceira luz de travão.

E, a confirmar de que se trata de um Ariya cheio de garra, destacam-se os símbolos da Nismo nas decorações do divisor e do difusor.

A bordo, saltam à vista os assentos anatómicos Nismo, numa replicação dos bancos dos monolugares da Fórmula E para encaixar condutor e acompanhantes de forma perfeita.

Já o tabliê é forrado a Alcantara com pespontos a vermelho, com o posto de condução a ganhar um volante plano com o marcador a encarnado colocado às 12 horas.



Novo modo Nismo

Como desportivo que se assume, o Ariya Nismo assume novas afinações dinâmicas para acelerações e travagens potentes mas suaves o suficiente para o condutor não perder o controlo.

Para tal, o sistema e-4ORCE foi recalibrado para cumprir a melhor distribuição de potência e de binário às quatro rodas, com a estabilidade e a tracção a ser reforçada com pneus de elevada aderência.

Um modo de condução Nismo ajusta o acelerador para uma resposta mais rápida e, opcionalmente, poder-seá contar com uma banda sonora artificial derivada da Fórmula E.



Curiosamente, a Nissan não se dignou a fornecer a ficha técnica do crossover, que apenas deverá ser confirmada mais próxima da sua chegada aos concessionários europeus ainda este ano.

À partida, deverá contar com 320 kW (435 cv) e 600 Nm debitados pelos dois propulsores eléctricos, apoiados por uma bateria com 91 kWh brutos de capacidade para uma autonomia perto dos 500 quilómetros.

Este fim de semana deverão ser avançados mais detalhes com a estreia do Nissan Ariya Nismo no lançamento do E-Prix de Londres em Fórmula E.

