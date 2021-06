Multivan T7: conheça a nova 'pão de forma' da Volkswagen

É um passo em frente para a Volkswagen Multivan T7, com a sua entrada no mundo da electro-mobilidade.

Construída sobre a plataforma MQB do grupo alemão, esta solução irá permitir alojar sistemas de propulsão híbridos plug-in pela primeira vez.

Nesta primeira fase, a Volkswagen revelou apenas a Multivan destinada ao transporte de pessoas e com capacidade até sete lugares.

O modelo irá conviver com a T6, que continuará a ser a base das versões Transporter e Califórnia. Além disso, haverá ainda a ID. Buzz, uma carrinha 100% eléctrica construída sobre uma plataforma diferente.

Visual contemporâneo

Em termos estilísticos, a Multivan T7 não se afasta radicalmente do estilo da T6. A principal diferença está mesmo na base do pára-brisas, "empurrado" muito mais para a frente e a abrir espaço para uma pequena janela entre a porta e o pilar A.

O capô também é mais plano, e a grelha a toda a largura, enquadrada pelos faróis LED (que podem ser IQ.Light) ligados por uma faixa luminosa, dão-lhe um visual mais dinâmico e contemporâneo.

E, em jeito de homenagem à lendária "pão de forma", as entradas de ar estão pintadas na cor da carroçaria.

Recursos inéditos

Com 4,97 metros de comprimento por 1,94 de largura e 1,90 de altura, as suas dimensões são bem maiores do que a geração que agora substitui.





Tal como na versão anterior, haverá uma variante de corpo longo, com 5,17 metros de comprimento.

A distância entre eixos atinge os 3,12 metros nos dois modelos, quando antes era de três metros na versão curta e 3,40 metros na longa.

A bagageira tem uma capacidade até 4.053 litros na variante com carroçaria longa e apenas com os bancos dianteiros em uso.

Na versão com carroçaria curta e com sete assentos, o volume de carga é de 469 litros, chegando aos 1.844 litros com cinco bancos.

Todos os bancos traseiros são individuais e montados sobre calhas, podendo ser deslizados ou rodados até 180º, e podem ser removidos de forma independente.

O recurso mais inteligente é a nova mesa regulável em altura, que pode ser movida entre qualquer uma das fileiras de bancos ou deslizada para a frente.





Para tornar essa solução mais confortável foi retirado o travão de mão e a alavanca para a selecção de velocidades da consola central.

O painel de instrumentos é de 10,25 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de dez polegadas. O travão de estacionamento está agora sob o visor multimédia e o botão de selecção das relações ao lado do painel de instrumentos.

Mais tecnológica

A Volkswagen Multivan T7 será proposta com os níveis de equipamento Multivan, Life e Style, com rodas que podem chegar até às 19 polegadas de diâmetro.

Entre as opções disponíveis está o tejadilho panorâmico, com uma superfície envidraçada capaz de reduzir até 44% a radiação solar, e as portas laterais, que podem ser operadas de forma eléctrica e activadas por gestos.

A nível de tecnologias de segurança e apoio ao condutor, o monovolume está equipado com o IQ.Drive Travel Assist, que combina o cruise control adaptivo à manutenção de faixa para uma condução semi-autónoma.





Está também preparado para receber o protocolo de comunicação Car2X, que permite a troca de informações com outros veículos e a infra-estrutura rodoviária, para obter dados sobre potenciais perigos ou contratempos.

Há também um sistema composto por quatro câmaras que permitem monitorizar o espaço em redor no estacionamento e nas manobras apertadas.

Através da aplicação We Connect Plus, é possível desbloquear a carrinha ou configurar o sistema de aquecimento pelo telemóvel.

Híbrido plug-in em estreia

A Volkswagen Multivan T7 será proposta com os blocos a gasolina 1.5 TSI, de 136 cv, e 2.0 TSI, de 204 cv. Em 2022, chegará ao mercado a versão a gasóleo com o motor 2.0 TDI de 150 cv.

As três motorizações estarão associadas a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem de sete velocidades.





O destaque, no entanto, está na variante híbrida plug-in. Sob a designação eHybrid, combina um motor a gasolina de 1.4 litros e 150 cv, com um propulsor eléctrico de 85 kW (109 cv).

A potência total será de 218 cv, passado ao solo através de uma transmissão automática de dupla embraiagem de seis relações.

A alimentá-la está uma bateria de iões de lítio de 13 kWh instalada no piso e, embora não tenha sido indicada autonomia, a mesma que equipa o Volkswagen Golf tem uma autonomia entre 63 e 71 quilómetros.

