Mitsubishi Colt chega em Junho e terá versão 100% híbrida

Já há data para se conhecer o novo Mitsubishi Colt: a estreia europeia acontece a 8 de Junho, com a chegada aos concessionários a acontecer no Outono.

O compacto urbano, que irá contar com uma versão 100% híbrida a juntar às opções térmicas a gasolina, completa a gama da marca no segmento B europeu.

A entrada na gama faz-se com um motor de 1.0 litros e três cilindros com 67 cv, acoplado a uma caixa manual de cinco velocidades.

Segue-se o mesmo bloco de 1.0 litros mas com turbocompressor, combinado com uma caixa de seis velocidades manual, para uma potência de 91 cv.

O topo de gama da linha é constituído pela versão 100% híbrida com 143 cv de potência.

Um motor a gasolina de 1.6 litros é alinhado com dois propulsores eléctricos e uma caixa de velocidades automática multimodo.

O novo Mitsubishi Colt, que tem por base a plataforma CMF-B do grupo Alliance, inclui os mais recentes sistemas de segurança activa e passiva.

"Será o segundo modelo totalmente novo a ser lançado este ano pela Mitsubishi Motors", salienta Frank Krol, presidente executivo da subsidiária europeia.

"A nossa ofensiva de produtos prosseguirá no próximo ano, com a chegada do novo Outlander PHEV".

