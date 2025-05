Mesmo a tempo do Verão: VW California já tem reservas abertas

Já lá vão quase 75 anos sobre a entrada em grande estilo da Volkswagen no mundo do autocaravanismo: primeiro com a Camper T1 em 1951, para depois em 1979 adoptar a nomenclatura California na geração T3.

Em 2024, a nova versão passou por uma pequena revolução já que, ao contrário dos modelos anteriores, não se baseia na Transporter mas antes na versão longa da mais recente Multivan lançada no final de 2021.

Mais espaçosa e tecnologicamente mais evoluída, sem esquecer uma maior versatilidade, mantidos foram os principais detalhes que sempre caracterizaram a autocaravana, como o tejadilho elevatório e o interior cuidadosamente planeado.

Feito para as pequenas aventuras

Uma certeza é que a pequenez não faz parte do vocabulário da Volkswagen California: maior do que a antecessora T6.1, estica-se até aos 5,17 metros de comprimento (+ 27 cm) para 1,94 de largura (+ 4 cm), mantendo-se os 1,99 metros de altura.

O acesso a bordo foi simplificado com a soma de mais uma porta lateral deslizante, sem esquecer o tecto de abrir com uma grande abertura frontal, bem como duas janelas de lado no fole, e sempre com rede para deixar os mosquitos do lado de fora.

Os dois lados podem ser utilizados, pela primeira vez, como um terraço ao ar livre, sendo dada a opção de equipá-la com um toldo.

A tornar o ambiente mais alegre estão 11 tons monocromáticos, a que se somam as variantes bicolores, com o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 16 a 19 polegadas.

Espaço modular a bordo

A carrinha é proposta nas variantes Beach, Beach Tour e Beach Camper com estas a terem uma mini cozinha na traseira, enquanto as versões Coast e Ocean integram uma kitchenette completa atrás do condutor.

A partir da versão Beach Tour, acrescenta-se um ecrã táctil de cinco polegadas no pilar C do lado do acompanhante, para controlar o ambiente a bordo ou aceder a dados como os níveis dos depósitos de água ou da carga da bateria para o campismo.

Estas funcionalidades também podem ser acedidas a partir de uma aplicação no telemóvel ou através do sistema multimédia da carrinha, sendo ainda indicada a inclinação da carrinha para melhor nivelá-la.

Mais de 80 km eléctricos

A nova Volkswagen California é proposta com três soluções motrizes, onde se inclui a estreia duma variante plug-in na gama com uma autonomia para lá dos 80 quilómetros eléctricos.

As versões 2.0 TDI de 150 cv e 2.0 TSI de 204 cv estão associadas a uma caixa automática DSG de sete relações com transmissão às rodas dianteiras.

Já a variante eHybrid equipa o bloco 1.5 eTSI Evo2 aliada a dois propulsores eléctricos para uma potência combinada de 245 cv, associado à tracção integral 4MOTION com transmissão automática DSG de seis velocidades.

A bateria com 19,7 kWh de capacidade líquida assegura uma autonomia até 86 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 26 minutos a 40 kW em corrente contínua, admitindo em alternada até 11 kW.

A carrinha adopta as mais recentes evoluções no apoio à condução, como o controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo e a manutenção de faixa, garantindo uma condução semi-autónoma de nível 2.

Já com as encomendas abertas para entregas antes do início do Verão, a entrada na gama faz-se a partir dos 67.692 euros para a Volkswagen California Beach, com a variante Coast a arrancar nos 82.606 euros, e a versão Ocean nos 89.169 euros.

