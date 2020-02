Mercedes mostra primeiras imagens do EQS 100% eléctrico

Desta vez foi a própria Mercedes a revelar as primeiras imagens "oficiosas" do novo EQS, evitando as cada vez mais corriqueiras fugas de informação para as redes sociais.

Ainda sob o manto da camuflagem, o protótipo 100% eléctrico do construtor germânico é colocado lado a lado com o Vision EQS, o concept car onde foi "beber" a inspiração.

Sem avançar mais informações sobre o novo modelo, a marca apenas sublinha que é um "momento mágico" a união" do conceito patente no Vision EQS a um dos primeiros protótipos que está a "criar" no sul da Califórnia.

Certo é que as semelhanças entre ambos são bem visíveis, principalmente no que respeita às suas formas gerais e, em particular, na parte frontal e no pára-brisas.

As parecenças continuam na linha do tejadilho, embora pareça mais elevada no protótipo do Mercedes EQS que dará origem ao modelo de série, que deverá ser revelado até ao final deste ano.

Também não há qualquer dado sobre a motorização do protótipo mas o portal britânico Autocar indica que terá dois motores eléctricos para uma potência de 298 kW, convertíveis em 406 cv. A bateria de iões de lítio de 90 kWh deverá oferecer uma autonomia em redor dos 400 a 500 quilómetros.

