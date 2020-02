Mercedes GLE já recebeu o tratamento AMG. 612 cv e 850 Nm

Poucos meses depois de ter renovado o GLE Coupé, a Mercedes acaba de revelar ao mundo a versão mais potente deste modelo, a AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé, disponível na variante normal e na mais radical "S".

Com uma imagem tipicamente AMG, fruto da enorme grelha dianteira (Panamericana), do difusor traseiro de grandes dimensões, das jantes de 22 polegadas (na versão "S") e das quatro saídas de escape, este GLE Coupé assume uma imagem muito mais musculada que o distingue facilmente das propostas que não receberam o tratamento especial da AMG.

E se isso é verdade para o exterior, também o é para o interior, onde encontramos um volante específico AMG, bancos desportivos com um enorme suporte lateral e claro, o já conhecido sistema MBUX da Mercedes, com displays específicos das versões mais desportivas da marca de Estugarda.

Mas o grande trunfo desta versão está escondido debaixo do capot. Lá encontramos o já conhecido bloco V8 biturbo de 4.0 litros da Mercedes-AMG, mas que nesta versão foi afinado para produzir 571 cv e 750 Nm, números que sobem para uns impressionantes 612 cv e 850 Nm na versão GLE 63 S.

Mas a maior novidade é o facto deste motor de oito cilindros agora surgir associado a um sistema mild-hybrid de 48 volts que oferece momentaneamente mais 22 cv e 250 Nm de binário, tal como já acontecia no Mercedes-AMG GLS 63.

Toda esta potência é enviada às quatro rodas através do sistema de tracção integral 4MATIC+ e de uma caixa automática de 9 velocidades Speedshift.

Graças a estes números, o AMG GLE 63 é capaz de acelerar até aos 100 km/h em 4 segundos, registo que a versão "S" consegue cumprir em apenas 3,8 segundos. Quanto à velocidade máxima está fixada nos 250 km/h, um limite electrónico que pode ser "levantado" até aos 280 km/h com o pack opcional AMG Drivers.

Mais poupado?

O AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé está mais potente e radical do que nunca, mas também está mais "poupadinho". Além do sistema semi-híbrido de 48 volts a Mercedes também o equipou com um sistema de desativação de cilindros. Quando o condutor circular no modo "Comfort" e sempre que estiver entre as 1000 e as 3250 rpm, o motor pode funcionar com apenas quatro cilindros.

Monstruoso em linha recta, com performances capazes de "morder os calcanhares" a muitos superdesportivos, o AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé também está melhor em curva. Para isso este "monstro" adoptou novas barras estabilizadoras activas, alimentadas pelo sistema de 48 V, e uma suspensão pneumática AMG Ride Control +, que é ajustável em altura e permite três níveis de dureza: Comfort, Sport e Sport +.

A isto ainda se junta o diferencial traseiro autoblocante electrónico e os sistemas AMG Dynamic Select e AMG Dynamics. O primeiro oferece sete modos de condução (Comfort, Sport, Sport+, Individual, RACE, Trail e Sand), já o segundo oferece as funções Basic, Advanced, pro e Master.

Quando chega?

O Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé ainda não tem data prevista de chegada ao nosso país, mas se tivermos em conta que o novo Mercedes GLE chega em Junho, tudo indica que esta versão chegue logo depois.