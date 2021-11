Sete meses após a chegada do Mercedes Classe C aos concessionários nacionais, é já possível encomendar as variantes híbridas plug-in da gama.





Mercedes Classe C hibrído 'plug-in' aberto às encomendas; saiba quanto custa

As primeiras unidades deverão chegar a Portugal no início do próximo ano, com preços a partir de 57.250 euros para a berlina 300e e 58.800 euros para a versão 300e Station.

O motor eléctrico de 95 kW (129 cv) e 440 Nm, conjugado com o bloco a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros de 204 cv, oferece uma potência combinada de 313 cv e 550 Nm.

A bateria de 25,4 kWh assegura uma autonomia superior a 100 quilómetros, e a recuperação de energia nas desacelerações e travagens ultrapassa os 100 kW.

O gasto eléctrico ronda os 20,8 a 23,8 kWh enquanto o consumo combinado a gasolina se situa entre 0,6 e 0,8 litros por cada centena de quilómetros. As emissões de dióxido de carbono situam-se entre 13 e 17 g/km.

A taxa de recuperação de energia, em qualquer modo de condução à excepção do Sport, é feita através dos comandos posicionados atrás do volante.

O posicionamento da bateria trouxe vantagens em comparação com o modelo anterior, nomeadamente, no aumento da capacidade da bagageira.

Quanto a carregamentos, bastam 30 minutos para carregar a bateria de zero a 80% até 55 kW em corrente contínua, e admite cargas até 11 kW em corrente alternada.

