Mercedes-Benz EQS: até 926 km eléctricos em modo 'steer-by-wire'!

A Mercedes-Benz ainda não "desistiu" do EQS, ao dar-lhe uma forte revitalização estética acompanhada duma autonomia mais alargada, sem esquecer os novos recursos digitais que comporta... apoiado num volante steer-by-wire para um envolvimento reforçado do condutor.

Lançada em 2021, a berlina foi originalmente concebida como a versão eléctrica do Classe S numa plataforma específica para o efeito, com esta segunda actualização a " corrigir" algumas das suas "deficiências" mas sem alterar o seu posicionamento.

O destaque vai mesmo para o alargamento da autonomia até aos 926 quilómetros com uma única carga, bastando uma espera de dez minutos para recuperar mais 320 quilómetros caso se possa carregar a bateria a uns máximos 350 kW DC.

Mais personalizado por fora

Embora as linhas aerodinâmicas se mantenham inalteradas nos 5,23 metros que tem de comprimento, o Mercedes-Benz EQS passa a beneficiar duma nova grelha frontal, ladeada por novas ópticas com tecnologia micro LED Digital Light.

O pára-choques dianteiro também foi redesenhado para comportar entradas de ar ao estilo dum AMG para ganhar um toque de personalidade mais distinto, reforçado pelas novas jantes de 19 polegadas.

Atrás as mudanças mais notórias resumem-se ao formato das ópticas com gráficos 3D, sempre ligadas por uma barra luminosa, e ao pára-choques ligeiramente diferente com um difusor mais pronunciado, para manter o coeficiente aerodinâmico nos Cx 0,20.

A insígnia germânica também amplia as possibilidades de personalização por fora e por dentro através de pacotes específicos para criar novos ambientes com materiais e acabamentos mais refinados.

Interior tecnologicamente refinado

A principal distinção a bordo está mesmo no inédito "bloco horizontal" que serve de volante suportado pela tecnologia steer-by-wire que o Aquela Máquina já ensaiou, mantendo-se de série o "guiador" redondo convencional.

A ligação mecânica entre as rodas dianteiras e o volante é eliminada, sendo a sua rotação limitada a 170 graus de batente a batente; este sistema está incluído num pacote opcional que combina rodas traseiras direccionais até um ângulo de 10 graus.

O posto de condução é dominado pelo MBUX Hyperscreen, que é de série, a agrupar o painel de instrumentos e do visor para o acompanhante, com ambos a terem 12,3 polegadas, sem esquecer o ecrã multimédia com 17,7 polegadas.

O sistema de infoentretenimento está mais refinado com a adopção do sistema operativo MB.OS "auxiliado" por inteligência artificial, enquanto atrás os passageiros poderão desfrutar de duas telas com 13,1 polegadas.

O habitáculo comporta novos materiais e acessórios, como um molde de alumínio a imitar madeira, e padrões inéditos para os revestimentos, num ambiente espaçoso e confortável como permitem os 3,21 metros que separam os dois eixos.

Quatro opções à escolha

As principais evoluções no Mercedes-Benz EQS estão mesmo no aumento para 800 volts da arquitectura eléctrica da plataforma em que é construído, assumindo ainda 25% de componentes novos, principalmente no chassis e no conjunto motopropulsor.

Os motores são diferentes e as baterias ganham maior capacidade, sem esquecer a transmissão automática de duas velocidades montada no eixo traseiro para ajudar a manter os baixos consumos que caracterizam esta proposta.

A entrada na gama faz-se com o EQS 400 com os seus 270 kW (367 cv) e 505 Nm, com a bateria de 112 kWh a dar até 817 quilómetros, para depois ser recarregada a 330 kW DC.

Recordista da autonomia é o EQS 450+ com os seus 300 kW (408 cv) e 505 Nm, apoiado num acumulador de 122 kW para uma distância combinada até aos 926 quilómetros.

Seguem-se na lista o EQS 500 4MATIC, de 350 kW (476 cv) e 750 Nm, e o EQS 580 4MATIC, de 430 kW (585 cv) e 800 Nm, com o sufixo a indicar um motor por eixo, com o traseiro a ser direccional, para conseguir a tracção integral.

Ambos assumem até 876 quilómetros eléctricos com a mesma bateria de 122 kWh, sendo o recarregamento feito a uns máximos 350 kW DC nestes três últimos exemplos.

Se se carregar numa estação de 400 volts, um sistema de controlo inteligente garante a divisão virtual do acumulador em duas partes para carregar até 175 kW DC.

Assistência evoluída à condução

Equipada com a suspensão pneumática Airmatic, adapta em milissegundos o amortecimento face às deficiências dos pisos ao usar informação partilhada com outros veículos através da solução tecnológica Car-to-X.

E depois é a possibilidade de contar-se, nos sistemas de assistência ao condutor, até dez câmaras, cinco radares e 12 sensores ultra-sónicos para a gestão mais precisa de situações complexas como as manobras automatizadas de estacionamento.

Na Europa, é de série o MB.Drive Standard com funções como o controlo de distância Distronic, enquanto o MB.Drive Assist oferece funções de assistência ampliadas, como o Steering Assist e o Lane Change Assist.

A função Evasive Steering Function Plus desvia autonomamente o veículo de objectos ou outros automóveis para evitar colisões, reforçado em auto-estrada pelo Proactive Lane Change para mudanças de faixa automáticas.

Mais autónomo e "inteligente", e com recargas mais rápidas para privilegiar as viagens de longo curso, o renovado Mercedes-Benz EQS tenta aliciar os adeptos do Classe S a combustão para uma solução eléctrica de longo curso.

Por saber fica a abertura das reservas, acompanhada dos respectivos preços de cada versão, assim como a data em que chegarão aos concessionários os primeiros exemplares.

Texto: P.R.S.

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