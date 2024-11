Mercedes-Benz avança potências e autonomias do futuro CLA

Com o futuro CLA já em testes dinâmicos, a Mercedes-Benz avança com mais alguns dados técnicos para abrir o apetite para o novo coupé de quatro portas em modo eléctrico e mild hybrid.

Construído sobre a nova plataforma Mercedes Modular Architecture (MMA), a variante 100% electrificada será proposta com um ou dois propulsores para dar, respectivamente, tracção traseira ou integral.

O primeiro exemplo deverá compreender 200 kW (272 cv) de potência, com o segundo a somar um outro motor de 80 kW (109 cv) no eixo dianteiro para a versão 4MATIC.

É esperado um consumo médio de 12 kWh/100 km para uma autonomia superior a 750 quilómetros, à conta duma bateria de 85 kWh recarregável até 320 kW DC graças à arquitectura eléctrica de 800 volts.

A particularidade do acumulador está na sua composição química evoluída a partir do protótipo Vision EQXX, o que permitiu à Mercedes melhorar em 10% a densidade energética para torná-lo mais compacto.

À escolha estarão igualmente variantes do CLA com uma bateria LFP de 58 kW, mais tradicional mas também com menor eficiência e autonomia.

Híbrido ou eléctrico?

No mild hybrid com tecnologia de 48 volts, o futuro CLA equipará um bloco turbo a gasolina de 1.5 litros e quatro cilindros com potências de 136, 163 e 190 cv.

Com a bateria de 1,3 kWh, à partida será capaz de oferecer uma autonomia até quatro quilómetros, e atingir velocidades de 100 km/hora em modo totalmente eléctrico.

A esta solução motriz soma-se um motor-gerador eléctrico com 20 kW (27 cv) pontuais, integrado numa nova caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

Ao contrário do "eléctrico", este CLA térmico terá tracção dianteira mas será possível optar pela variante 4MATIC com tracção integral graças à montagem dum propulsor adicional no eixo traseiro.

De fora desta proposta estão as motorizações a gasóleo, embora a Mercedes-Benz avance com nestes micro híbridos consumos comparáveis em redor dos cinco litros por cada 100 quilómetros.

