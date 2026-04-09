São os primeiros dados técnicos do inédito GT Coupé de quatro portas alimentado a electrões da Mercedes-AMG, depois de há pouco mais de um mês ter revelado o que espera o condutor quando entrar no habitáculo.

Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas quase pronto com novo GT Black Series já na calha

Com os ensaios finalizados no gelado circuito sueco de Arjeplog, na sua base estará a tecnologia motriz do GT XX Concept, o que significa três motores de fluxo axial (um à frente e dois atrás) desenvolvidos pela subsidiária Yasa.

Além duma potência combinada que poderá bater nos 1.000 kW (1.360 cv), assume a tracção integral variável AMG Performance 4MATIC+, aliada a um evoluído sistema de vectorização de binário entre os dois eixos ou individualmente nas rodas traseiras.

Os engenheiros da marca de Affalterbach também equiparam o super desportivo com a suspensão AMG Active Ride Control, com molas pneumáticas de tripla regulação, amortecedores de compressão e retorno ajustáveis e sistema hidráulico semi-activo.

Tal solução permite dispensar as barras estabilizadoras convencionais sem perda de estabilidade, com toda essa parafernália tecnológica a ser controlada pela unidade de controlo AMG Race Engineer.

"Inspirado" na Fórmula E

Quanto à regeneração de energia nas desacelerações, é expectável uma recuperação até 650 kW, como acontece num monolugar da Fórmula E, com a consequente redução da carga nos travões.

A nova bateria com química NMCA (níquel, cobalto, manganês e alumínio) foi projectada para suportar "picos" sucessivos de alta potência sem o risco de sofrer super aquecimentos.

Para tal, cada uma das células é refrigerada directamente por um fluido à base óleo, para manter uma temperatura estável numa condução dinâmica prolongada.

Com a estreia mundial a distar de poucas semanas, o futuro Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas assume-se como uma maravilha de engenharia ou não fosse ele o primeiro modelo a estrear a plataforma AMG.EA com arquitectura de 800 volts.

Black Series ainda mais bruto

Radical será também o muito bruto GT Black Series ou não fosse ele a versão homologada para estrada do futuro Mercedes-AMG GT3, com ambos a terem como base o AMG GT Track Sport Concept mencionado pela primeira vez em Julho de 2025.

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Desde Outubro que o protótipo tem sido submetido a extensos testes dinâmicos em pistas de teste e de corrida: além do laboratório de desenvolvimento interno em Immendingen, passou ainda por Bilster Berg, Portimão e Monteblanco.

Com os próximos ensaios dinâmicos a prosseguirem no circuito de Nürburgring-Nordschleife, o presidente do conselho de administração da Mercedes-AMG sublinha que "estamos a desenvolver o Black Series mais extremo de todos os tempos".

Os auto-elogios de Michael Schiebe não se ficam por aqui, ao explicar como aperitivo que "na AMG concebemos desportivos para superar expectativas, e é exactamente isso que o próximo GT Black Series e o novo GT3 farão".

Há que ter paciência, porque a Mercedes-AMG ainda não anunciou uma data para apresentar os dois super desportivos… nem sequer o AMG GT Track Sport que servirá de base a ambos!

Texto: P.R.S.

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