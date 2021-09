Mazda CX-5 actualizado com mais alma 'off-road'

A Mazda voltou a mexer na estética e na tecnologia do CX-5, e deu-lhe mais argumentos para quem gosta de fazer incursões fora de estrada.

Proposto com três novas linhas de equipamento – Newground, Homura e High+ –, o crossover viu a plataforma ser revista.

Rigidez estrutural reforçada

A próxima geração da Skyactiv-Vehicle Architecture da Mazda, agora aplicada ao CX-5, aumentou a rigidez estrutural do chassis e da carroçaria.

Também revista foi a suspensão e melhorado o isolamento acústico interno, além de os bancos terem sido redesenhados para melhorar o conforto a bordo.

Por fora, as alterações são mínimas embora sejam bem visíveis na grelha tridimensional e nos faróis redesenhados.



Atrás, os farolins são agora mais estilizados, com a carroçaria a ganhar a nova cor Zircon Sand e novos tons nas jantes em liga leve de 19 polegadas.

Estilo mais off-road

Uma das grandes novidades da gama agora actualizada é o lançamento de uma versão com um tom radicalmente off-road.





O Mazda CX-5 Newground é facilmente identificável pelos tons prateados na parte inferior dos pára-choques e dos resguardos das portas.

As molduras dos retrovisores são agora em preto e a grelha do motor ganhou detalhes em verde lima, com as jantes a serem em preto maquinado.

O interior combina estofos em camurça com costuras em verde lima, cor que também está presente nas saídas do ar condicionado.

O nível Homura ganha acabamentos em preto brilhante na grelha dianteira, na asa de assinatura, e nas secções inferiores dos pára-choques, assim como nos arcos das rodas, nas guarnições das portas e nos retrovisores laterais.





A carroçaria ganhou um visual mais alongado e atlético, rematado pelas jantes em preto metalizado, para contrastar com os detalhes a vermelho na grelha frontal.

O interior ganha pespontos em vermelho nos bancos em pele preta, volante, alavanca da caixa de velocidade e painéis das portas.

Quanto ao equipamento High+, destaca-se a uniformização da cor exterior para elevar as formas dinâmicas do design Kodo.

As jantes prateadas reforçam o visual metalizado do SUV, com o interior a realçar a pele Nappa e texturas de grãos de madeira genuínos.

Mi-Drive em estreia

Em estreia na actualização do Mazda CX-5 está o sistema Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive), que permite seleccionar os vários modos de condução.





As variantes com tracção integral i-Activ AWD beneficiam de um modo off-road, para melhorar a condução em pisos com pouca aderência.

O interior beneficia agora de uma área dedicada, na consola central, para o carregamento sem fios de telemóveis.

Ao nível da segurança activa, o sistema i-Activsense passa a incluir a tecnologia Cruising & Traffic Support (CTS), para auxiliar o condutor nas acelerações, travagens e mudança de direcção em situações de engarrafamento.

Os faróis Adaptive LED Headlights (ALH) também evoluíram, para uma distribuição mais refinada da luminosidade.

As sucessivas actualizações e evoluções de conteúdos no CX-5 tornam o SUV um modelo fulcral da marca, ao representar cerca de 21% das vendas anuais da Mazda na Europa.

