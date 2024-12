Maserati Biturbo Shamal MA-01: um 'restomod' de sonho com V6 e 500 cv

É um dos mais belos desportivos na história da Maserati para agora ser recuperado pela Modena Automobili com um fulgor redobrado face ao original lançado nos anos 90 do século passado.

E é numa visão de bom gosto em que se apresenta o Biturbo Shamal MA-01, ao combinar o charme do passado com uma estética vanguardista, apoiado nas mais modernas tecnologias.

Ainda em fase de projecto, mas já aberto a encomendas, quase todos os painéis da carroçaria deste restomod foram refeitos numa mistura de aço e fibra de carbono.

O capô abobadado destaca uma belíssima grelha agora redesenhada, ladeada por ópticas LED e com a larga entrada de ar a distinguir um divisor em fibra de carbono alinhada com as saias laterais.

Atrás destaca-se uma asa envolvente alinhada com as laterais, enquanto por baixo um imponente difusor integra quatro saídas de escape, a darem um toque radical a um desportivo ostensivamente musculado.

Guarda-lamas alargados e cavas das rodas rectilíneas no topo abrigam jantes em liga leve de 18 polegadas, "calçados" com pneus P Zero da Pirelli.

Afinal, são 500 cv e 550 Nm debitados pelo mesmo V6 biturbo de 3.0 litros que equipa o Maserati Ghibli para uma velocidade máxima superior a 280 km/hora.

A potência e binário passados às rodas traseiras, através duma caixa automática ZF de oito relações com modo sequencial, "deixa-o" cumprir os zero aos 100 km/h em 4,9 segundos… ou menos!

Claro que para tal o arranjo do chassis não foi descurado: dispõe duma nova suspensão ainda mais ágil, com os discos ventilados a serem suportados por pinças de travão Brembo para a máxima eficácia.

O eixo de transmissão, assim como os semi-eixos e o diferencial autoblocante são os mesmos que equipam o Maserati Ghibli S para assegurar uma fiabilidade mais do que comprovada.

Interior ganha tecnologias

Para o habitáculo, a Modena Automobili afiança um interior em linha com o desportivismo do bólide mas com um conforto e comodidade adaptado aos tempos actuais.

Condutor e "pendura" sentam-se em bancos Recaro Classic LX com formas mais ergonómicas, sendo dada uma ampla escolha de cores e revestimentos em pele, tecido ou Alcantara.

Quem viaja atrás também tem direito a "mimos" de conforto, com um banco modernizado e com os mesmos padrões e estofos dos assentos dianteiros.

Um novo painel de instrumentos digital TFT recorda o "clássico" dos anos 90, mantendo-se o célebre relógio analógico oval; através do volante multifunções pode controlar-se o multimédia e a climatização.

A exclusividade está assegurada com uma série limitada a 33 unidades, com cada personalização a fazer dele uma peça única devidamente numerada.

O "arranjo" de cada exemplar do Maserati Biturbo Shamal MA-01arranca nos 585 mil euros antes das devidas escolhas de cada cliente, e o prazo de entrega está previsto entre oito a dez meses.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?