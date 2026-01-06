Mais veloz do que um F1? Red Bull RB 17 é um ''animal'' de 1.200 cv!

Está praticamente definido o derradeiro visual do RB17: revelado já neste novo ano, o super desportivo da Red Bull concebido para uso exclusivo em pista promete impressionar os mais distraídos do desporto automóvel.

São poucas as alterações feitas face ao protótipo revelado em 2024 no Festival de Velocidade de Goodwood, com as principais diferenças a estarem nos faróis LED mais pequenos e na enorme "barbatana" montada atrás do habitáculo.

Um primeiro vislumbre ao interior mostra que as sensações deverão ser próprias de um carro de corrida, sendo dada a prioridade aos botões físicos no volante para evitar quaisquer distrações.

Agora, se vê neste RB17 demasiadas semelhanças com o Valkyrie AMR Pro, não se surpreenda porque ambos foram projetados por Adrian Newey antes de assumir a chefia da Aston Martin Racing para a Fórmula 1.

A boa notícia é que quase nada mudou sob o capô, o que significa que mantém o V10 de 4.5 litros desenvolvido especificamente pela Cosworth, com o "vozeirão" a fazer recordar os V8 e V10 atmosféricos da Fórmula 1.

Os 1.000 cv que debita são passados às rodas traseiras através duma caixa automática com modo sequencial, apoiados por mais 200 cv fornecidos por um propulsor eléctrico.

A Red Bull optou por não utilizar a tracção integral, o que poderia aumentar o desempenho do bólide principalmente à saída das curvas, preferindo focar-se antes na máxima redução do peso.

Com os seus 900 quilos de peso, apenas mais 150 do que um Fórmula 1 actual, promete acelerações ainda mais velozes do que esses monolugares.

Um ventilador afina ainda mais a sua eficiência aerodinâmica ao criar uma força descendente em redor dos 1.700 quilos, e suportar forças até 5G nas acelerações laterais.

Com o arranque da produção previsto para esta Primavera, o Red Bull RB17 terá uma tiragem limitada a 50 exemplares.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?