Mais um SUV 100% híbrido para as famílias: Renault Symbioz já tem preços

Dois meses após a estreia, foram definidos no final da última semana para o nosso país os preços para o Renault Symbioz na variante 100% híbrida de 143 cv.

Mais um SUV híbrido para as famílias: Renault Symbioz já tem preços

Posicionado entre o Captur e o Austral, o SUV proposto em quatro níveis de equipamento – Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic – reforça a presença da marca do losango no segmento C.

As reservas para a versão E-Tech Full Hybrid 145 estão abertas, com as primeiras entregas previstas para o Outono, seguindo-se duas variantes mild hybrid no próximo ano para completar a gama.

Apontado às famílias

A Renault prossegue a todo o gás a reactualização da sua oferta automóvel com um novo SUV compacto que tem as famílias e as empresas como principais alvos.

A definir o Symbioz está a aliança entre habitabilidade e versatilidade, como comprovam os 4,41 metros que tem de comprimento.

A largura atinge os 1,80 metros e a altura os 1,58, com a distância de 2,68 metros entre eixos a proporcionar uma habitabilidade generosa.

Se a dianteira não esconde a ligação ao Captur, um olhar mais atento nota também a inspiração do Rafale híbrido e do Scénic eléctrico nas ópticas.

À escolha para pintar o SUV está um leque alargado de tons, com o inédito Mercure Blue a sobressair, e novas jantes de 18 e 19 polegadas com um desenho muito bem conseguido ao olhar.

Interior versátil

A definir Renault Symbioz está um tabliê praticamente idêntico ao dos Captur e Arkana, a suportar a instrumentação digital de 10,3 polegadas e o ecrã multimédia 10,4 polegadas.



O infoentretenimento é suportar pelo sistema OpenR Link, baseado no Android Automotive 12 da Google, permitindo a ligação sem fios de telemóveis com Android Auto ou Apple CarPlay.

O cuidado dado aos acabamentos a bordo é palpável na parte superior do tabliê e nos painéis das portas, e nas inserções decorativas a imitar o cromado.

Os estofos dos bancos também são diferenciados, segundo o nível de equipamento, diferenciando-se ainda pelo tejadilho panorâmico SolarBay opcional, que passa de opaco a transparente em segundos.

Essa filosofia está ainda patente nos 16 cm que os bancos traseiros são capazes de deslizar, o suficiente para levar a capacidade da bagageira a subir de 429 para 624 litros, ou até 1.582 litros com eles rebatidos.

Só híbrido no lançamento

O Symbioz é proposto nesta primeira fase de lançamento com uma motorização totalmente híbrida, composta por um bloco turbo de 1.6 litros, dois propulsores eléctricos e uma bateria de 1,2 kWh.



São 143 cv e 205 Nm debitados pelo E-Tech Full Hybrid 145, passados ao solo através de uma caixa automática multimodo, com o consumo médio a dever ficar-se pelos 4,6 litros por cada 100 quilómetros.

A apoiar o condutor estão até 29 assistentes que permitem ao SUV assumir a condução semi-autónoma de nível 2.

Até à chegada da versão Evolution, será a Techno a dar entrada à gama por 34.500 euros, seguindo-se a Esprit Alpine a partir dos 36.500 euros, e a Iconic a começar nos 38.500 euros.

Só para o próximo ano chegará o Symbioz com dois grupos motopropulsores micro híbridos, sendo avançados os preços mais próximos da data de lançamento.

