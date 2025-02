Com a Primavera a aproximar-se a passos largos, começam os planos para muitos para pequenas escapadelas de fim de semana.

Mais pequeno do que um Twingo: Mini Silverdream é um gozo para as férias

Pois imagine o gozo que deverá ser ir com a casa às "costas" nesta minúscula Mini-Silverdream preparada pela Wanner com base no Mazda Scrum.

Mais conhecida pelas transformações em Mercedes-Benz Sprinter, não lhe deverá ter sido fácil conceber este objecto a partir daquele kei car japonês, mais curto e estreito do que um Renault Twingo de terceira geração.

A estrear esta semana no salão de veículos de lazer CMT 2025 em Estugarda, a mini autocaravana é uma verdadeira "casa sobre rodas" nos 3,40 metros que tem de comprimento por 1,50 de largura.

A dar gás a este Wanner Mini-Silverdream está um motor a gasolina de 658 centímetros cúbicos alinhado com uma caixa automática, para debitar uns "ridículos " 63 cv e 95 Nm.

A bordo pode contar com baterias LiFe de 500 amperes/hora, um inversor de 3 kW e um sistema fotovoltaico de 500 watts.

E, com os seus 2,00 metros de altura, ganha ainda um tecto elevado em lona para quem o habita não andar lá dentro todo agachado.

A bordo tudo é mini: os bancos, acama, a mesa e os armários, com exactamente tudo o que é preciso para uma mini escapadela mas atenção ao preço: a preparadora germânica não pede menos do que 50 mil euros!

