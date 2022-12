Maior e mais ousado: conheça o novo Hyundai Kauai

Tem uma estética mais arrojada do que nunca a segunda geração do Hyundai Kauai que irá chegar ao mercado europeu na primeira metade de 2023.

O novo crossover partilha uma arquitectura universal para as quatro variantes anunciadas mas com um design próprio para cada uma delas.

Maior do que o modelo que irá substituir, será proposto nas versões a gasolina, eléctrica e 100% híbrida, a que soma a linha desportiva N Line.

Crescimento em todas as cotas

São poucas as semelhanças que o novo Hyundai Kauai tem com o modelo que irá substituir a partir do próximo ano.

O crossover cresceu em todas as cotas, com o comprimento a aumentar 15 cm para chegar aos 4,36 metros.

A largura é agora de 1,83 metros (mais 2,5 cm) e a distância entre eixos atinge os 2,66 metros (mais 6 cm).

Não será inédito mas não deixa de ser uma referência que o desenvolvimento deste Kauai tenha partido da variante eléctrica.

Essa abordagem evoluiu depois para as versões térmica, híbrida e N Line, com o design a estar centrado na tecnologia.

Mesmo se todas partilham a mesma arquitectura estrutural, conseguiu-se dar uma identidade própria a cada uma das opções.

Estética arrojada

A nível estético, distingue-se neste Hyundai Kauai uma frente algo futurista evidenciada pelos faróis infinitos. A traseira é dominada por uma linha luminosa sobre a porta da bagageira, a unir os farolins.



O visual robusto mas dinâmico é ainda acentuado pelo revestimento do arco das rodas, a incorporar as ópticas à frente e atrás.

Existem variações visuais nas diversas motorizações, com o "eléctrico" a ganhar detalhes gráficos pixelizados na grelha frontal e no pára-choques traseiro.

Essa ideia prolonga-se nas jantes em liga leve de 19 polegadas, e na linha envolvente dos retrovisores laterais e do tejadilho pintado em preto.

Já as propostas térmica e híbrida partilham o mesmo desenho dos pára-choques, com os arcos das rodas em preto.



A versão N Line ganha um design mais agressivo, mercê dos pára-choques específicos pintados na mesma cor da carroçaria, e com os retrovisores laterais e o tejadilho em preto.

A asa traseira, as embaladeiras prateadas e a dupla saída de escape, a que se juntam as jantes em liga leve de 19 polegadas, dão-lhe um tom francamente desportivo.

Ambiente tecnológico

O habitáculo segue as mesmas linhas que têm prevalecido nas propostas mais recentes do construtor sul-coreano.



É visível o espaço ganho a bordo com o aumento da distância entre eixos, assim como a capacidade da bagageira, com o aumento do comprimento do crossover.

Sobre o tabliê assenta um visor duplo encurvado onde está integrado o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia, ambos de 12,3 polegadas.

Todavia, a Hyundai não sacrificou os botões físicos, que são visíveis sob o ecrã de infoentretenimento e na consola central.

De fora ficam, por enquanto, as características mecânicas de cada uma das variantes do novo Hyundai Kauai.

