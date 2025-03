Lisboa recebeu Lamborghini Temerario em apresentação especial

Foi uma apresentação demasiado rápida para apreciar todas as qualidades do novíssimo Temerario: o hiper desportivo híbrido da Lamborghini teve a sua estreia nacional em Lisboa na última sexta-feira.

Os mais de 150 convidados seleccionados conheceram o segundo HPEV (High Performance Electrified Vehicle) da marca do touro num ambiente sofisticado, tendo o rio Tejo como pano de fundo.

"Com o Temerario, a Lamborghini é agora o único fabricante de luxo no mundo com uma gama totalmente híbrida", sublinhou Licínio Almeira, director geral da subsidiária lisboeta.

Marco notável na engenharia automóvel, o hiper híbrido combina um V8 biturbo de 4.0 litros a três motores eléctricos, para uma potência combinada de 920 cv e 800 Nm.

O motor de combustão, desenvolvido pelos engenheiros da construtora, atinge umas diabólicas 10.000 rotações por minuto, com os 800 cv de potência máxima conseguidos entre as 9.000 e as 9.750 rpm.

A nova transmissão de dupla embraiagem de oito velocidades assegura transições rápidas mas suaves, enquanto o virabrequim plano garante um funcionamento fluido e um som distinto.

A aerodinâmica avançada reflecte-se numa eficiência superior a 118% face ao Huracán EVO, chegando aos 158% na versão Alleggerita.

Para tal beneficia duma redução de 12,65 quilos comparativamente à versão base, podendo "emagrecer" até aos 25 quilos com opcionais como as jantes em fibra de carbono e elementos interiores mais leves.

Capaz de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 2,7 segundos para uma velocidade de ponta superior a 340 km/hora, a nova estrutura espacial em alumínio ultraleve aumentou em 20% a rigidez torcional.

Exclusivo como qualquer Lamborghini, o Temerario não será muito acessível ao comum dos mortais: o preço para o hiper desportivo arranca nos 400 mil euros antes das necessárias personalizações.

