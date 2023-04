"Mexer" num vencedor é sempre um risco mas não será por isso que o Land Rover Defender 130 deixará de ser um dos off roaders mais apetecíveis do momento.

Land Rover Defender 130 já é V8 e ganha versão Outbound para aventuras extremas

Esta quarta-feira, a variante extra-longa viu a gama alargada com a nova versão P400 Outbound e o explosivo V8 P500, que, mesmo assim, tem menos 25 cv de potência do que os dois "irmãos" mais pequenos.

Ambos os modelos já estão disponíveis para encomenda no nosso país, com os preços a arrancarem nos 136.655 euros.

Outbound para a aventura

O Defender 130 Outbound P400 usa o já conhecido motor de 3.0 litros e seis cilindros em linha, combinado com um sistema mild hybrid, para uma potência e binário combinados de 400 cv e 550 Nm.

Compreende já de série a suspensão pneumática electrónica capaz de elevar o curso até 430 mm, e o sistema Adaptive Dynamics para atravessar ribeiros a vau até 900 mm.

Apontado a quem quer partir para a aventura mas com mais espaço a bordo para carregar tudo o que é precisa, viu a terceira fila de bancos desaparecer para transportar apenas cinco pessoas.

São 1.329 litros de capacidade na bagageira, que pode aumentar até aos 2.516 litros com a segunda fila de assentos rebatida para guardar materiais de campismo ou de mergulho, por exemplo.

E, a somar a esse espaço, estão diversos "esconderijos" para guardar pequenos objectos, assim como ganchos de amarração e uma rede de carga.



Os bancos podem ser estofados em pele Windsor ou em couro Resist artificial, com o tapete que cobre o espaço de carga a poder ser dobrado sobre o pára-choques traseiro.

Serve para protegê-lo de agressões quando a bagageira é carregada mas esta tarefa também pode ser facilitada com o rebaixamento da suspensão pneumática.

Por fora, o Defender 130 Outbound P400 pode ser pintado em Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey ou Eiger Grey, e a carroçaria coberta opcionalmente com uma película protectora contra riscos.

O SUV "todo o terreno" distingue-se ainda pelos acabamentos em Shadow Atlas fosco nos pára-choques e na grelha do radiador, com as grelhas laterais a serem em Anthracite.

A completar a estética geral estão jantes de 20 polegadas com acabamento Gloss Black ou rodas de 22 polegadas em Shadow Atlas fosco.



100 km/h em 5,7 segundos

Capaz de transportar até oito pessoas, os 500 cv e 610 Nm debitados pelo Defender 130 V8 P500 levam-no dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 240 km/hora.

Disponível exclusivamente em Carpathian Grey ou Santorini Black por fora, tem saídas de escape quádruplas e um tejadilho panorâmico deslizante em preto.

O off roader é mais facilmente identificável pelos faróis Matrix LED e os farolins escuros, assim como pelos vidros escurecidos e as jantes em liga leve de 22 polegadas com acabamento Satin Dark Grey.

Por dentro, luxo e dinamismo estão patentes nos bancos eléctricos, forrados com pele Ebony Windsor e tecidos Dinamica e Robustec, e no volante revestido em camurça, entre outros pormenores.



Além destas duas novas variantes para o Defender 130, é também realçado o novo pacote County Exterior para o Defender 110, inspirado no Defender County original.

Disponível nas versões S, SE e HSE, esta proposta identifica-se por fora pelos grafismos e pela iluminação de boas-vindas, assim como pelas três pinturas contrastantes para a carroçaria.

Somam-se ainda as duas opções para as jantes em liga leve de 20 polegadas, tendo uma delas acabamento em Gloss White para complementar a estética exclusiva daquele pacote.

Já disponíveis para encomenda no nosso país, o Defender 130 Outbound P400 arranca nos 136.655 euros, enquanto o Defender 130 V8 tem um preço de partida de 215.352 euros.

