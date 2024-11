Lancia Ypsilon ao desfile em Turim

Vencido o prémio A Star is Back com que a AutoBest premeia modelos icónicos que tenham regressado ao mercado com sucesso, o novíssimo Lancia Ypsilon eléctrico desfilou pelas ruas mais elegantes de Turim.

Dez exemplares participaram na primeira etapa do roadshow num evento abrilhantado pela vitória do tenista italiano Jannik Sinner nos ATP Finals que aconteceram no último fim de semana naquela cidade.

O novo "eléctrico" está pronto para entrar em campo em 2025, altura em que a marca fará o seu tão aguardado regresso aos com o Ypsilon Rally4 HF.

"É profundo o vínculo com a cidade que deu origem à Lancia em 1906, a mesma que acolhe a sede da marca e o Sile Center onde foi desenhado e desenvolvido o Lancia Ypsilon", sublinha Luca Napolitano, director executivo da construtora.

A segunda etapa do roadshow arranca já na próxima quinta-feira em Milão, para depois prosseguir a apresentação das versões eléctrica e híbrida em Roma e Nápoles.

