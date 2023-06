Está com vontade de pôr as mãos no volante do primeiro protótipo eléctrico da Lancia? Infelizmente tal não será possível mas o director executivo da marca italiana convida-o a dar uma "voltinha".

Lancia Pu+Ra HPE já rola na estrada a preparar digressão europeia

"O Pu+Ra HPE dá uma indicação clara de como serão os novos Lancia, em termos de estética, inovação e tecnologia", explica Luca Napolitano.

E, fruto da parceria com a Cassina, especialista em mobiliário contemporâneo de luxo, conduzi-lo é um verdadeiro prazer, quase "como estar sentado na nossa própria sala de estar".

O concept car encarna a visão da marca italiana para os próximos dez anos, no que à sustentabilidade, electrificação e tecnologia diz respeito, sem esquecer o design intemporal e a "sensação caseira" do interior.

O vídeo coincide com uma etapa crucial do relançamento da Lancia em seis mercados europeus, com o Pu+Ra HPE a percorrê-los em digressão.

Até ao início do verão de 2024, a insígnia italiana irá estar presente no Velho Continente com uma rede de 70 concessionários novos em outras tantas cidades europeias.

Integrado no plano estratégico Dare Forward da Stellantis está também o lançamento de três novos modelos, com o tiro de partida a ser dado pelo novo Ypsilon no próximo ano.

Para tal, o processo de renovação do modelo de distribuição estará concluído a tempo do seu lançamento, com a marca a esperar que metade das suas vendas seja feita através da internet.

Em 2026, a construtora lançará apenas modelos 100% eléctricos para, dois anos mais tarde, comercializar apenas automóveis com aquela tecnologia motriz e com materiais ambientalmente sustentáveis.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?