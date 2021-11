Kia Niro mais ousado e sustentável

É já esta quinta-feira que é revelado o novo Kia Niro, na abertura do salão de mobilidade de Seul, na Coreia do Sul, do qual já se conhecem as primeiras (e fugidias) imagens.

Redesenhado segundo a filosofia Opposites United, a segunda geração do crossover assume o compromisso da marca sul-coreana com a sustentabilidade.

O novo Niro alarga as linhas estilísticas reveladas pela primeira vez no protótipo Habaniro, revelado em Abril de 2019, mostrando uma estrutura mais robusta e desportiva.

O habitáculo é marcado pelo painel assimétrico, que combina formas horizontais e diagonais para materializar as sugestões propostas na filosofia Opposites United.

A construção ousada, prática e amiga do ambiente, como refere a Kia, cumpre o espírito Joy of Reason em que assentou o desenvolvimento do modelo.

As especificações mecânicas e outros pormenores tecnológicos do Niro só serão conhecidos na quinta-feira.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?