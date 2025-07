Jeep Avenger 4xe chega aos concessionários... e já o testámos nos pedregulhos!

Nesta segunda-feira em que anuncia 200.000 encomendas para o Avenger desde a estreia em 2023, a Jeep reforça a oferta com a versão 4xe a chegar aos concessionários europeus depois de abertas as encomendas em Outubro passado.

O crossover distingue-se da restante gama pelo inovador sistema de propulsão, que combina a eficiência micro híbrida com a tracção integral, sendo a parceria com a The North Face a expressão máxima da exploração "fora de estrada".

O acabamento Upland dá entrada à linha Avenger 4xe com um preço de campanha a partir de 28.900 euros, com o Overland a subir o valor para uns promocionais 30.900 euros.

O topo de gama é assumido pelo especial The North Face Edition com uma "tiragem" limitada a 4806 exemplares desde os 34.900 euros.

Três variantes à escolha

O bloco turbo de 1.2 litros do Avenger 4xe "sobe" aos 136 cv e 230 Nm, mantendo-se aliado ao propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm montado na caixa automática de seis relações com dupla embraiagem.

A esta solução motriz, conhecida em outros modelos das marcas da Stellantis, soma-se um segundo motor eléctrico montado no eixo traseiro com a mesma potência do primeiro mas agora com 88 Nm, para uns combinados 145 cv.

Mesmo não sendo a velocidade de ponta a sua principal valência, mesmo assim o crossover chega aos 194 km/hora, bastando 9,5 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

O foco está mesmo nas capacidades "todo o terreno", com ângulos de ataque de 22º e de saída de 35º, sendo 21º para o ventral, com a altura ao solo de 21 cm a permitir passagens a vau em cursos de água até 40 cm de profundidade.

Visual off-road a condizer

E foram essas "qualidades" técnicas que o Aquela Máquina confirmou a bordo do Jeep Avenger 4xe num percurso bem pedregoso nos arredores de Lisboa onde muitos SUV com tracção total não entram.

Concebido para o moderno explorador, esta proposta conquista pelo estilo intemporal aliado às quatro rodas motrizes, para assumir os genes "por que os off-roaders da marca americana sempre foram reconhecidos.

A diferenciá-lo das variantes 100% eléctrica e micro híbrida "convencional" estão os pára-choques mais robustos e as placas de protecção a "forrarem" a parte debaixo da carroçaria.

Primeira boa impressão é a maneira como o sistema de tracção foi bem pensado para pôr o crossover à vontade em terrenos difíceis.

A esse trunfo também não é alheia a suspensão mais elevada em 10 mm e a optimização dos ângulos de entrada e de saída.

Sem medo nos terrenos difíceis

Mesmo nas subidas mais inclinadas, não hesita em atacá-las sem medo, ficando para a "fotografia" uma das rodas suspensas no vazio como num verdadeiro jipe… e não foram poucas as vezes em que tal aconteceu!

Nada de preocupante quando está seleccionado o modo Areia & Lama para melhor controlar a tracção e as trocas de marchas da caixa automática.

A facilitar as descidas está o sistema Hill Descent, capaz de controlar a travagem de forma automática, seja qual for o modo de condução escolhido; o condutor só tem de preocupar-se em girar o volante de acordo com o percurso.

Infelizmente a experiência foi demasiado curta porque tal era a rudeza do terreno que um dos pneus, demasiado "macios" para o piso em questão, decidiu entregar a alma ao criador a meio do trajecto.

Mesmo assim, percebe-se que este Jeep Avenger 4xe é um verdadeiro companheiro para a aventura, num segmento onde quase não tem rivais, sendo quase "criminoso" conduzi-lo apenas na cidade ou em estrada aberta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?