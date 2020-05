Já sabemos quanto custa o novo Audi A3 Sportback em Portugal

O novo Audi A3 Sportback, agora na sua quarta geração, já chegou a Portugal e está disponível com duas motorizações a gasolina e uma Diesel.

Mais comprido e mais largo que o seu antecessor, o novo A3 Sportback assenta na plataforma MQB e apresenta-se ao serviço com competências renovadas no que à digitalização, conectividade e assistência à condução diz respeito. E isto já para não falar da electrificação da gama, que pela primeira vez desde que foi lançada, em 1996, recebe propostas mild-hybrid.

Porém, importa dizer que as versões híbridas do A3 Sportback ainda não estão disponíveis no mercado nacional, onde este modelo se apresenta com três níveis de equipamento - Base, Advanced e S Line - e três motores distintos.

Do lado dos gasolina temos o 30 TFSI, um motor de 1.0 litro, três cilindros, que produz 110 cv e o 35 TFSI, um bloco de quatro cilindros com 1.5 litros de capacidade que debita 150 cv. O primeiro surge associado a uma caixa manual de seis velocidades, ao passo que o segundo faz equipa com uma caixa de dupla embraiagem S Tronic de sete velocidades.

Quanto à oferta Diesel, é formada pelo 30 TDI e pelo 35 TDI, sendo que ambos recorrem ao mesmo motor de quatro cilindros com 2.0 litros de capacidade que assume dois níveis de potência: 116 e 150 cv, respectivamente. O 30 TDI equipa uma caixa manual de seis relações, enquanto o 35 TDI conta com a mesma caixa S Tronic do "irmão" 35 TFSI.

Nos próximos meses chega a versão mild-hybrid, que vai juntar o motor a gasolina de 1.5 litros com 150 cv do 35 TFSI com um sistema eléctrico de 48 V.

Além da diferença ao nível dos motores, as versões 35 também se destacam das 30 por contarem com um eixo traseiro independente, com um esquema multibraços, sendo que as 30 contam com uma solução mais simples, assente numa barra de torção.

Mas quem quiser uma proposta ainda mais capaz no campo da dinâmica pode sempre optar pela suspensão desportiva - de série na versão S Line - opcional, que reduz a altura ao solo em 15 mm. Há ainda uma suspensão com amortecimento variável que reduz a altura à estrada em 10 mm.

Já sabemos quanto custa o novo Audi A3 Sportback em Portugal

De série, no novo Audi A3 Sportback, são os faróis LED (em todas as versões), que podem ser Matrix LED em opção, o painel de instrumentos digital (Virtual Cockpit de 12,3’’ é opcional), o ecrã táctil de 10,1’’ do sistema de info-entretenimento MMI e a direcção com assistência variável de acordo com a velocidade.

No que à segurança diz respeito, o A3 Sportback equipa de série o sistema de aviso de saída involuntária de faixa com função de correcção na direcção e o "pre sense front", um alerta de colisão iminente com função de travagem automática com detecção de veículos, ciclistas ou peões. Por outro lado, o cruise control adaptativo é opcional.

Já disponível no mercado português, o novo Audi A3 Sportback arranca nos 28.631 euros para a versão 30 TFSI Base e nos 32.557 euros para versão de entrada de gama dos Diesel, a 30 TDI Base.

Tabela de preços completa do novo Audi A3 Sportback: