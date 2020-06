Já chegou: Peugeot e-2008 100% eléctrico a partir de 37.190 euros

O mercado automóvel electrificado nacional ganhou mais um argumento de peso com a chegada do Peugeot e-2008. Construído sobre a plataforma CMP, que partilha com o Peugeot 208, Opel Corsa e DS 3 Crossback, o SUV 100% eléctrico, na versão Active, é proposto a partir dos 37.190 euros.

Condução em tudo igual aos "irmãos" térmicos

São poucas as diferenças estéticas do Peugeot e-2008 em relação aos modelos convencionais da gama. Só um olhar mais atento permite aperceber-se dos detalhes que distinguem a sua personalidade electrificada, como o símbolo do leão, reluzente e dicróico, cujos reflexos alternam entre o verde e o azul segundo o ângulo de observação.

Essas diferenças acentuam-se no monograma específico ‘e’ (de eléctrico) nos guarda-lamas dianteiros e na porta da bagageira, na grelha com pendentes horizontais, pintada na mesma cor da carroçaria e, no caso da variante GT, no revestimento dos bancos em Alcantara Cinza Greval.

Já a condução em estrada, considerada como muito positiva, é em tudo semelhante aos seus "irmãos" a gasolina e gasóleo.

Recorde-se que o modelo já foi testado pelo AQUELA MÁQUINA em Dezembro, quando a gama foi apresentada ao mundo em Marselha. Pode ler o ensaio aqui.

De fora ficaram, como é óbvio, os ruídos e as vibrações próprias de um carro equipado com propulsores térmicos.

Alimentado por uma bateria de 50 kWh, o motor eléctrico, que é o mesmo que equipa o Peugeot e-208, desenvolve 100 kW (136 cv) de potência e 260 Nm de binário máximos.

Em termos de desempenho, faz nove segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 150 km/hora.

A instalação em ‘H’ das baterias (garantia de oito anos ou 160 mil quilómetros), com duas filas sob os bancos e outra a toda a largura do habitáculo, também não rouba espaço nem conforto aos ocupantes.

O mesmo se passa com a capacidade da bagageira, que mantém os mesmos 405 litros dos modelos convencionais da gama.

À semelhança dos seus principais concorrentes, são necessárias 16 horas para o carregamento completo das baterias numa tomada doméstica, ou entre cinco a oito horas numa ‘wallbox’ trifásica de 11 kW ou monofásica de 7,4 kW.

Em postos de carregamento rápido de 100 kW, basta uma "espera" de 30 minutos para recarregar 80% da bateria.

Está também disponível a carga diferida programável, a partir do ecrã de navegação ou a partir de um telemóvel com a aplicação MyPeugeot.

Através dessa ‘app’, pode acompanhar-se o estado de carga, podendo ela ser iniciada ou parada a qualquer momento.

Tecnologia ao nível de um ‘premium’

No que a equipamento tecnológico diz respeito, o Peugeot e-2008 coloca-se no topo ao oferecer os sistemas Drive Assist, que inicia a via da condução semi-autónoma, e Park Assist.

Além desses dispositivos, oferece ainda comutação automática das luzes de circulação, reconhecimento alargado de sinais de trânsito, vigilância do ângulo morto, e travão de estacionamento eléctrico.

O telemóvel desempenha idênticas funções no SUV electrificado, ao fornecer dados e informações no ecrã táctil central de dez polegadas, fruto da compatibilidade MirrorScreen, com os protocolos de conectividade MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto.

Além de um ponto de recarga sem fios, estão ainda disponíveis até quatro entradas USB, com duas à frente e outras tantas atrás.

Para uma programação mais eficaz das viagens, a navegação 3D, ligada ao sistema TomTom Traffic, dá informações de trânsito em tempo real, com cálculo automático de percursos, e indicação de zonas de risco e de pontos de interesse, podendo recorrer-se ao sistema de comandos por voz.