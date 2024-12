Irmscher revive Ascona mítico dos ralis com Opel Astra i 2000

Recuperar lendas do passado com um novo "vestuário" adaptado aos tempos contemporâneos está na ordem do dia… pelo menos por parte das preparadoras especializadas no tuning.

A alemã Irmscher é o exemplo mais recente na singela mas poderosa homenagem ao Opel Ascona i 2000, ao impor a mesma decoração no Astra i 2000.

A decorá-lo está a pintura bicolor em branco na metade superior da carroçaria, e o amarelo na inferior, com o conjunto a ser realçado por jantes Hydra Star em liga leve com 20 polegadas.

A frente é realçada por um inédito (e nada discreto) divisor, a fazer a ligação com as saias laterais e o pára-choques traseiro compacto, com o tejadilho a ser "continuado" por uma asa bem mais volumosa.

O difusor com a terceira luz de travão "explica" as ambições desportivas do compacto, espírito esse reforçado com novas molas para rebaixar em 25 mm a distância ao solo.

De fora ficam as imagens do habitáculo mas a Irmscher sublinha personalizações próprias nas soleiras das portas em aço inoxidável, tapetes de veludo e estofos em pele.

É também indicada a montagem duma consola central mais prática mas na fotografia publicada o desenho mantém-se em tudo igual à que equipa o mais recente Astra.

Não se conhece o sistema motriz desta proposta, nem o respectivo preço; a preparadora alemã apenas indica que esta edição especial está limitada a 45 exemplares em tributo aos 45 anos do Ascona i 2000.

