Estão abertas as encomendas para o Ioniq 5, primeiro modelo 100% eléctrico da nova submarca da Hyundai. Disponível com três níveis de equipamentos, o crossover é proposto a partir de 50.990 euros.





Ioniq 5: encomendas abertas para o novo 'eléctrico' da Hyundai

Elegante e aerodinâmico

O crossover urbano de média dimensão é o primeiro "eléctrico" construído sobre a Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) do grupo sul-coreano.

Rival de concorrentes como o Volkswagen ID.4 ou o Audi Q4 e-tron, o Ioniq 5 exibe uma linguagem estilística definida como Dinâmica Paramétrica.

Com 4.635 mm de comprimento por 1.890 mm de largura e 1.605 mm de altura, o Ioniq 5 está longe de ser um SUV pequeno como as suas formas podem aparentar.

A distância de 3.000 mm entre eixos revela que o espaço a bordo foi central na construção do modelo para transportar cinco pessoas.

A bagageira é generosa, com as capacidades a variarem entre os 527 e os 1587 litros quando rebatidos os bancos traseiros.

As linhas exteriores mantêm-se afiladas, como já se tinha percebido no protótipo Concept 45 revelado há dois anos.

Os puxadores são escamoteados nas portas e o capô, em forma de concha, reflecte a preocupação aerodinâmica no seu desenho.

Quase escondidos sob o capô estão os faróis cúbicos LED com píxeis, integrados numa larga faixa preta.





Atrás destacam-se os farolins LED, também eles cúbicos e pixelizados, como conjunto a oferecer uma fisionomia agradável ao olhar.

Espaçoso e tecnológico

O habitáculo espaçoso, inspirado no conceito Smart Living Space, conta com a Ilha Universal, uma consola central que desliza até 140 mm para ganhar mais espaço.

As portas, o piso, os bancos e o descanso para o braço são construídos com materiais de origem ecológica.

Os bancos dianteiros, com ajuste eléctrico, podem ser colocados em posição de "beliche", contando ainda com uma almofada desdobrável para apoiar as pernas.

A nível de tecnologias, o Ioniq 5 conta com um painel de instrumentos e um ecrã táctil digitais de 12,3 polegadas, com o último a integrar os sistemas de conectividade Android Auto, Apple CarPlay e Hyundai Bluelink.





Está igualmente instalado um sistema de carregamento sem fios e de reconhecimento por voz para controlar o veículo.

Inédito em modelos da Hyundai é o visor head-up de realidade aumentada. Informações relevantes de navegação e segurança avançada, sem esquecer o ambiente em redor do crossover, são projectadas no pára-brisas.

Condução semi-autónoma

O Ioniq 5 recebe a nova geração SmartSense dos sistemas de segurança activa e apoio ao condutor. Em estreia está o apoio à condução em auto-estrada com capacidades de condução semi-autónoma de nível 2.

Através de uma câmara dianteira, sensores e dados de navegação, o sistema controla a velocidade e a distância, o mesmo tempo que mantém o veículo no centro da sua faixa. Ajuda também, o condutor a mudar de via de rodagem.





Outros sistemas de segurança activa incluem travagem autónoma de emergência, radar de ângulo morto, informação da velocidade máxima, alerta de fadiga do condutor e controlo automático dos "máximos".

Autonomia até 686 km

O Ioniq 5 dispõe de uma bateria de 72,6 kWh, a alimentar o motor traseiro de 160 kW (218 cv). Esta versão tem uma autonomia combinada de 481 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, podendo chegar aos 686 quilómetros em condução urbana.

A velocidade máxima está limitada a 185 km/hora, com os zero aos 100 km/hora a serem cumpridos em 7,4 segundos.





Ioniq 5: encomendas abertas para o novo 'eléctrico' da Hyundai

Por via da tecnologia de 800 volt, a recarga da bateria, de dez a 80%, faz-se em 18 minutos num carregador de 350 Kw em corrente contínua, bastando cinco minutos para uma autonomia suplementar de 100 quilómetros.

A tecnologia Vehicle to Load (V2L) transforma o crossover num powerbank móvel para alimentar outros veículos electrificados ou equipamentos eléctricos a 110 ou 220 volt.

O Ioniq 5 já está disponível a partir de 50.990 euros, com uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros, e oito para a bateria de alta voltagem.



A essas duas garantias somam-se sete anos de assistência em viagem e check ups anuais gratuitos.

Equipamento Preço Vanguard 50.990 euros Plug & Power 51.490 euros Plug & Power + Tecto Solar 53.990 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?