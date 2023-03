Interior luminoso: Renault mostra mais detalhes da nova Espace

A Renault avançou com novas imagens da sexta geração da Espace, naquele que é o último avanço do SUV que irá estrear a 28 de Março a nível mundial.

Depois de mostrar elementos do exterior, é agora dado relevo à experiência a bordo para os cinco ou sete ocupantes, de acordo com a configuração do modelo.

Em plano de evidência está o imenso tejadilho em vidro que se estende por 1,33 metros de comprimento por 84 cm de largura.

O imenso tecto contínuo, que a marca francesa afirma ser o maior do mercado, o habitáculo é inundado com a luz do sol em mais de um metro quadrado de área.

Pouco mais é dado a ver, embora se vislumbre o sistema multimédia openR, composto pelos painel de instrumentos e o ecrã táctil de infoentretenimento, a dominar o tabliê.

