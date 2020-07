Ineos Grenadier tem ligação a Portugal e quer recuperar a mística do Defender

Sentia falta de um verdadeiro ‘todo o terreno’, capaz de ultrapassar as barreiras mais intransponíveis sem se desfazer em bocados?

Pois o Ineos Grenadier propõe-se pegar no legado deixado pela penúltima geração do Land Rover Defender, quando em 2016 foi dada por finda a produção.

Apresentado ao mundo esta quarta-feira pela Ineos Automotive, ainda como protótipo, o novo ‘4x4’ revela-se rústico e despojado de adornos quanto baste.

Afinal, trata-se de um carro de trabalho que será sujeito às tarefas mais árduas, como sempre foi o desejo de Sir James Ratcliffe, seu mentor e multimilionário proprietário do grupo petroquímico Ineos.

Com uma íntima ligação a Portugal – será montado no País de Gales mas vários elementos do chassis e da carroçaria serão fabricados em Estarreja –, as dimensões do Ineos Grenadier são em tudo semelhantes ao mais recente Mercedes Classe G.

À frente, um pára-choques proeminente, com faróis circulares de grande dimensão e luzes secundárias integradas na grelha do motor, enquanto atrás se destacam os farolins com um ‘design’ muito simplificado.

Os guarda-lamas dianteiros são resistentes quanto baste para suportar o peso de uma pessoa, e o tejadilho já dispõe das barras e dos suportes para transportar cargas.

E nem sequer falta a escadinha para subir para cima da capota, nem a roda sobressalente colocada na porta traseira!

As portas, os vidros laterais e o pára-brisas revelam a sua simplicidade estilística, reforçando a sua robustez.

"Propusemo-nos a criar um veículo 4×4 moderno, funcional e muito capaz para o trabalho", explicou Toby Ecuyer, responsável pelo projecto.

Está previsto suportar uma carga de uma tonelada, e a capacidade de rebocar até 3,5 toneladas.

Do interior é que não há qualquer informação, embora seja referido que irá comportar as tecnologias mais avançadas.

Ineos Grenadier ou como recuperar a mística do Defender original

Vários parceiros vão participar na construção do Ineos Grenadier, com a BMW a avançar com os motores a gasolina e a gasóleo de 3.0 litros e seis cilindros.

A ZF responsabilizar-se-á pelas caixas automáticas de oito velocidades, enquanto a Magna Steyr tomará conta do chassis e da suspensão.

Numa primeira fase, será lançado o modelo de cinco portas, seguindo-se mais tarde a variante ‘pick-up’.

Todavia, um dos seus trunfos será a sua capacidade de personalização em diversas configurações, tanto ao nível do chassis como dos interiores, e a instalação de acessórios específicos.

Sendo o Grenadier um projecto ainda em desenvolvimento, durante o próximo será levado para a estrada (e também para fora dela) para ser testado ao longo de 1,8 milhões de quilómetros.

Se tudo correr como o planeado pela Ineos Automotive, o Grenadier deverá chegar ao mercado no final do próximo ano, estando previsto uma produção anual de 25 mil unidades.