Inception Concept: novo protótipo da Peugeot revela-se em Las Vegas

O Inception Concept está ainda no segredo dos deuses mas a Peugeot já está a elevar as expectativas para o protótipo que irá revelar a 5 de Janeiro no Consumer Electronics Show em Las Vegas.

Sedução, emoção e excelência são as três linhas de força que o carro experimental comporta, dando pistas para o que será o futuro tecnológico dos próximos modelos eléctricos da marca do leão

Em destaque irá estar a maneira como a Peugeot irá tirar partido das novas plataformas nativas eléctricas, segundo o conceito BEV by Design, para reinventar a experiência automóvel como um todo.

O Inception Concept compreende um espaço interior redesenhado, onde são reinterpretados os gestos de condução e criadas novas experiências digitais e físicas em redor da nova geração do i-Cockpit.

