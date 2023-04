Hyundai Ioniq 6 entregue em Maio; saiba os preços do 'streamliner' eléctrico

É um dos "eléctricos" mais importantes para a Hyundai, e já tem os preços definidos para o nosso país.

As encomendas para o Ioniq 6 com motor de 168 kW (228 cv) e 350 Nm já estão abertas, com as primeiras entregas a acontecerem já em Maio.

Proposto em dois níveis de equipamento, a versão Premium arranca nos 59.390 euros enquanto a Vanguard começa nos 64.790 euros.

O desempenho e a eficiência energética, com o consumo a rondar 14,5 kWh/100 km, a que se soma o visual inovador são três trunfos do streamliner.

A bateria de 77,4 kWh anuncia uma autonomia até 615 quilómetros com uma única carga, que pode subir aos 777 quilómetros em condução urbana

A arquitectura eléctrica de 800 volt permite carregá-la em 18 minutos de dez a 80% num posto ultra-rápido até 350 kW em corrente contínua.

Estas são algumas das valências que lhe permitiram ter sido votado Carro Mundial do Ano, Eléctrico Mundial do Ano e Design Mundial do Ano em 2023.

O Hyundai Ioniq 6 é proposto com uma garantia de sete anos sem limite de quilometragem, e de oito anos para a bateria ou 160 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?