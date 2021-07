Sabidos que estão os preços para o "acelerado" Hyundai i30 N para o nosso país, chega agora aos concessionários nacionais o novo i20 N.





Hyundai i20 N: citadino cheio de nervo já tem preços

Pensado para o dia a dia é o lema de força que está por trás deste desportivo, que agora se junta à família composta pelo i30 N, i30 Fastback N e Kauai N.

Sob o capô esconde-se o bloco 1.6 T-GDi de nova geração, com 204 cv de potência e 275 Nm de binário, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades.

Com uma velocidade de ponta de 230 km/hora, cumpre os zeros aos 100 km/hora em 6,2 segundos.

Inspirado no i20 Coupé WRC, é o primeiro modelo da marca equipado com o Virtual Turbospeed Control (VTC) para maximizar o desempenho do motor.

E, tal como outros modelos da linha N, vem de origem com o N Grin Control System com os modos de condução Normal, Eco, Sport, N e N Custom.

Os modos de condução ajustam os parâmetros do motor, o controlo de estabilidade electrónico, o som da saída de escape e a direcção.

O novo Hyundai i20 N inclui também as funcionalidades Rev Matching, que sincroniza o motor com o eixo de transmissão.

Com a simples activação do botão no volante, as reduções de velocidade podem ser mais suaves ou mais desportivas, somando-se ao Launch Control para acelerações mais rápidas.

Esteticamente, conta com uma grelha do motor ampla e uma entrada de ar de grandes dimensões.



As luzes dianteiras LED e os farolins escurecidos são outros dos pontos a assinalar, complementada por sete pinturas de carroçaria em que se destaca a cor Performance Blue, exclusiva dos modelos N.

O interior possui igualmente detalhes específicos, como os bancos desportivos com apoios da cabeça personalizados.

Dispõe ainda de um sistema de navegação LCD de 10,25 e de um visor áudio de oito polegada, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e da versão mais recente do Bluelink.

À conectividade junta-se ainda o pacote de segurança Smart Sense da Hyundai, com travagem autónoma de emergência com detecção de peões e ciclistas e assistência de manutenção de faixa.

O Hyundai i20 N beneficia de uma campanha até 31 de Julho, com preços a partir de 29.990 euros com financiamento, com o preço oficial a situar-se nos 32.005 euros.

